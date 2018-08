La fisarmonica verde - spettacolo teatrale a Luogosanto

Mercoledì 5 settembre 2018 Ore 21.30 Luogosanto, Via Enrico Fermi, Auditorium Comunale Pétru Alluttu La fisarmonica verde. Spettacolo teatrale di e con Andrea Satta, regia di Ulderico Pesce e musiche dei Têtes de Bois.



La denuncia di una strage avvenuta in Germania nel 1945, una fisarmonica verde smeraldo, dischi di musica italiana degli anni ’60 e un cappottone russo.



Con una bicicletta in giro per la Sardegna sulle tracce del padre, i ricordi diventano più precisi, i racconti della guerra più chiari...



La fisarmonica verde racconta la Seconda guerra mondiale attraverso il recupero del rapporto tra un padre, Gavino Esse, di origine sarda, che è stato internato in un campo di concentramento in Germania, e il figlio Andrea che, mosso dal desiderio di capire il padre, cerca, dopo la sua morte, di ricostruire i momenti salienti della vita in base agli oggetti ritrovati.



Lo spettacolo La fisarmonica verde è voluto e organizzato dall’Ufficio Turistico Comunale e dalla Biblioteca Comunale di Luogosanto , con il contributo del Comune di Luogosanto e la collaborazione della Pro Loco. Ingresso libero.



Non è necessaria la prenotazione.

Si potrà prender posto in platea dalle ore 21.00.

La capienza dell’auditorium è di 160 posti a sedere.

Per ulteriori informazioni: +39.079.60.18.959.





ORGANIZZAZIONE

Luogosanto turismo

Email: luogosanto .turismo@ gmail .com

