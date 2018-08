Arzachena: Aspettando Isole che Parlano

Aspettando Isole che Parlano , appuntamento di anteprima al Festival Internazionale organizzato dall’Associazione Sarditudine e diretto dai fratelli Paolo e Nanni Angeli , la cui ventiduesima edizione aprirà ufficialmente i battenti il prossimo lunedì 3 settembre a Palau (OT).



Filo conduttore anche per questa anteprima sarà quella magica relazione tra arte e contesto ambientale alla quale Isole che Parlano Questo venerdì 31 agosto il comune di Arzachena (OT) ospiterà, appuntamento di anteprima al, la cui ventiduesima edizione aprirà ufficialmente i battenti il prossimo lunedì 3 settembre a Palau (OT).Filo conduttore anche per questa anteprima sarà quella magica relazione tra arte e contesto ambientale alla qualeriesce a dare vita ogni anno, coniugando in modo armonioso natura, archeologia e arte.

L'appuntamento è parte dell’Arzachena Summer festival 2018 , un'iniziativa a cura del delegato alla Cultura, sport e spettacolo del comune, Valentina Geromino.

Il primo appuntamento della giornata sarà, infatti, alle 18.30 alla Tomba dei Giganti "Coddu Vecchju" dove - dopo un'introduzione al sito a cura dell'archeologa Silvia Ricci - Matteo Pastorino reinterpreterà in solo, con i suoi clarinetti e in interazione con i suoni della natura, il suo ultimo lavoro discografico Suite For Modigliani, un vero e proprio omaggio ad Amedeo Modigliani che mette in musica le impressioni e l’emozioni che l’arte e la vita dell'artista gli hanno regalato negli anni. Matteo Pastorino - nato in Sardegna nel 1989 e laureato al Conservatorio regionale di Parigi nel 2012 - ha all'attivo diversi riconoscimenti e collaborazioni a livello internazionale e in occasione del concerto a Isole che Parlano presenterà delle arie del disco unite all'improvvisazione, servendosi delle peculiarità acustiche del clarinetto ma anche utilizzando, a tratti, un trattamento elettronico del suono.





A seguire, alle 19.30, primo appuntamento con i Momenti DiVini del Festival , un'occasione per degustare e scoprire i vini di alcuni piccoli produttori locali.





In serata, alle 21.30, sarà, invece, la Chiesa di Santa Lucia a ospitare il concerto del trio francese Baa Box capitanato da Leila Martial, tra le vocalist jazz più interessanti del panorama europeo, che unisce la forma canzone, la musica improvvisata e il rock sperimentale. Insieme ai musicisti Eric Perez - batteria e human bass - e Pierre Tereygeol - chitarre - Martial propone una musica “multi-direzionale” fondata sul groove che attinge la sua freschezza nell’improvvisazione, la sua frenesia nell’energia del punk, dando vita ad una proposta musicale originalissima che si muove tra un uso raffinato e minimale dell'elettronica e la sperimentazione vocale, senza mai perdere di vista la ricerca della melodia.





Dopo questo primo appuntamento di Anteprima, Isole che Parlano prenderà il via a Palau lunedì 3 settembre con Isole che parlano ai bambini, piccolo/grande festival per l’infanzia e l’adolescenza a cura di Alessandra Angeli.