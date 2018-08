Cagliari: Sardegna che si racconta

Il concorso è dedicato al racconto visivo della nostra Terra Sarda . L’obiettivo è quello di focalizzare i partecipanti sulle peculiarità e le bellezze della nostra Isola, mescolando armoniosamente cultura, tradizioni e scene di quotidianità.



ll concorso è rivolto a tutti, professionisti e amatori, senza limiti d'età.



La partecipazione al concorso prevede una quota di iscrizione di 10€, che andrà devoluta interamente al progetto CREN - Burkina Faso.





Le schede di iscrizione unitamente alla consegna delle opere, dovrà avvenire in data 15 settembre, all’indirizzo di posta elettronica: rotaractcagliariest@gmail.com.



Le foto regolarmente inviate saranno esposte in data 28 settembre presso lo studio “Cinquantunoundici Srl” in via Ada Negri, a Cagliari.

Durante la mostra verrà allestito un buffet e sarà premiato il vincitore del contest.





ORGANIZZAZIONE

Rotaract club Cagliari Est

Email: rotaractcagliariest@ gmail .it

Tags