A Luogosanto Presentazione del libro Guida filosofica dell'Italia

Lunedì 3 settembre 2018 Ore 19.00 Luogosanto, Via Vittorio Emanuele II, 28, Cortile della Bottega dei Sapori Guida filosofica dell’Italia. Presentazione del libro di Giuseppe Pulina.



Nel verde cortile della Bottega dei Sapori, il filosofo Giuseppe Pulina, in compagnia dei lettori della Biblioteca di Luogosanto, racconta la sua Guida filosofica dell’Italia (Diogene Multimedia, 2018), una stimolante esplorazione turistico-filosofica sulle tracce dei filosofi viaggianti per la penisola italiana e l’isola di Sardegna alla ricerca della verità… o di se stessi?



La presentazione è curata dalla Biblioteca Comunale di Luogosanto in collaborazione con la Libreria Bardamù di Tempio Pausania.





Durante e dopo la presentazione sarà possibile acquistare una copia del libro.



Seguirà un aperitivo in stile gallurese curato da La Bottega dei Sapori.



Per ulteriori informazioni: 339.47.67.303.





ORGANIZZAZIONE

Biblioteca Luogosanto

Email: biblioteca .luogosanto@ gmail .com

