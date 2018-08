Tour archeologici gratuiti a Luogosanto

Lunedì 3 settembre 2018

Ore 10.00 Luogosanto, Piazza della Basilica, Ufficio Turistico Comunale

ArcheoWalk . Passeggiata con visita guidata alla Basilica di N. S. di Locusantu

ArcheoWalk è una breve passeggiata dentro e attorno alla Basilica di Nostra Signora di Locusantu organizzata dall’Ufficio Turistico Comunale e guidata da Daniele Fadda, storico dell’arte dell’Università di Cagliari.



Durante l’ArcheoWalk, grazie alla guida del dott. Daniele Fadda, massimo studioso della basilica, sarà possibile ripercorrere gli 800 anni della sua storia e sapere qualcosa di più su tutti gli affreschi, le sculture e gli elementi architettonici che la compongono.



Martedì 4 settembre 2018

Ore 10.00 Luogosanto, Piazza della Basilica, Ufficio Turistico Comunale

ArcheoTrek . Escursione con visita guidata al castello e alla chiesa di S. Leonardo.

ArcheoTrek è una breve escursione a piedi al monte, al castello e alla chiesa di San Leonardo di Balajana, organizzata dall’Ufficio Turistico Comunale e guidata dagli archeologi e storici dell’arte dell’Università di Cagliari.



Martedì 4 settembre 2018

Ore 21.00 Luogosanto, Piazza della Basilica, Ufficio Turistico Comunale

800 anni tra graniti, capre, stelle e preghiere.

Escursione notturna all’Eremo di San Trano e commento della lettera di fondazione. Escursione notturna dalla Basilica di N. S. di Locusantu all’eremo dei santi anacoreti Nicola e Trano, con lettura e commento del Condaghe de Logusantu, la lettera vescovile del 1519 in cui si racconta la fondazione dei santuari di Luogosanto.



Mercoledì 5 settembre 2018

Ore 10.00 Luogosanto, Piazza della Basilica, Ufficio Turistico Comunale

ArcheoBike . Escursione ciclistica con visita guidata al Palazzo di Baldu. ArcheoBike è una breve escursione in bicicletta con visita guidata al parco archeologico del Palazzo di Baldu e della chiesa di Santo Stefano, organizzata dall’Ufficio Turistico Comunale in collaborazione con Sardinia Bike Service e gli archeologi dell’Università di Cagliari.

La partecipazione è gratuita e richiede una prenotazione al 0796018959.



Giovedì 6 settembre 2018

Ore 10.00 Luogosanto, Piazza della Basilica, Ufficio Turistico Comunale

ArcheoTalk è una breve escursione a Monti Casteddu, con visita guidata del parco archeologico e, a seguire, nei pressi della Capanna delle Riunioni del villaggio nuragico, dibattito aperto sulla gestione dei siti archeologici tra ricercatori, istituzioni, aziende e operatori culturali.

La partecipazione è gratuita e richiede una prenotazione al 0796018959.





ORGANIZZAZIONE

Tags