La ’janna a lianti - Mostra Fotografica di Nanni Angeli a Luogosanto

Sabato 1 settembre 2018 Ore 19.00

Luogosanto, Piazza della Basilica, atrio del municipio

La 'janna a lianti / La porta a levante.



Inaugurazione della mostra del fotografo Nanni Angeli.



Si inaugura il 1° settembre La ’janna a lianti, l’esposizione fotografica in cui Nanni Angeli indaga e mostra che lo stazzo, cellula socio-economica tradizionale della comunità rurale gallurese, costituisce ancora oggi un imprescindibile elemento di originalità e interesse nel paesaggio naturale e umano della Gallura.



La mostra si può nell’atrio del municipio tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 9.30 alle 19.30. Il progetto La porta a levante.Genti, strutture e oggetti degli stazzi della Gallura contemporanea è un progetto fotografico che nasce con l’obiettivo di indagare e mostrare che la struttura dello stazzo, inteso come casa e terreni circostanti, cellula socio-economica della società rurale gallurese fino alla prima metà degli anni ’60, costituisca ancora oggi un elemento di originalità e di interesse, pur avendo perso, in molti casi, la propria funzione originaria.



Una selezione di immagini a colori e in bianco e nero sintetizza la situazione ambientale, paesaggistica, strutturale e umana della realtà osservata. Durante la ricerca, nella fase di ripresa fotografica, sono stati visitati oltre duecento stazzi distribuiti su tutto il territorio gallurese.



La successiva fase di selezione mostra un campione di circa sessanta stazzi, presenti su un’ampia area, che comprende regioni marine e collinari, zone in prossimità di centri abitati o isolate, nel tentativo di ricostruire un panorama quanto più possibile esaustivo delle molteplici differenze dei contesti naturali e paesaggistici in cui sono collocati; delle differenze, minime ma esistenti, nelle strutture architettoniche e di quelle riguardanti i diversi utilizzi e destinazioni d’uso attuali di questi territori e strutture.



L'area d'indagine

L’area d’indagine ha compreso tutta la Gallura settentrionale delimitata a ovest dal corso inferiore del fiume Coghinas, a sud dalle pendici del monte Limbara e a sud-est dalla valle del rio Posada, ossia i territori comunali di: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri - Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba, Valledoria.





