Tuvixeddu al tramonto con aperitivo fenicio

L'associazione Percorsi Alter-Nativi in collaborazione con l' Associazione di Promozione Sociale I LOVE SARDEGNA organizza per il giorno 29 agosto 2018 un'esclusiva visita alla Necropoli di #Tuvixeddu , il colle che nel cuore di #cagliari un tempo ospitava la città dei morti, che dall'alto sormontava nella vicina laguna di Santa Gilla la città dei vivi: i fenici e poi i punici.



Nella cornice di un fantastico paesaggio al tramonto , le sacerdotesse in abiti rievocativi, vi accompagneranno alla scoperta della necropoli, tra cultura e curiosità sulle tombe ma con particolare riferimento all'aspetto gastronomico.

Al termine della visita infatti potrete degustare un aperitivo che rievoca la tradizione culinaria del popolo fenicio.





Contributo associativo: € 15,00.

La quota comprende visita guidata, assicurazione e degustazione.

Per info e prenotazioni:

Associazione Percorsi Alter-Nativi 3334226593 anche Whatsapp e sms percorsialternativi.info@gmail.com

Associazione I Love Sardegna Contatti su: viaggimarket@gmail.com Whatsapp e sms: 351 9301080



La prenotazione è OBBLIGATORIA.

Si consiglia di prenotare il prima possibile poiché i posti sono limitati.

Appuntamento all'ingresso del parco in via falzarego almeno un quarto d'ora prima dell' inizio della visita per formalizzare le adesioni.



La visita inizierà alle ore 19:00. Si raccomanda massima puntualità. I bambini non pagano.

La visita sarà tenuta da guide turistiche abilitate.





ORGANIZZAZIONE

Associazione Percorsi Alter-Nativi

Sito internet: https://www.facebook.com/Percorsialternativicagliari/

Email: percorsialternativi .info@ gmail .com

Telefoni: 3334226593

