Weekend con il Cervo Sardo

Il Cervo sardo è ben presente nelle foreste sarde grazie al progetto di ripopolamento realizzato dall’ex Azienda Foreste Demaniali (oggi Forestas).



E’ una specie con un forte appeal, in particolare durante la stagione degli amori, quando i maschi emettono il bramito per segnalare la loro presenza agli altri maschi perché si allontanino e alle femmine perché si avvicinino per l’accoppiamento.



Vi propongo di trascorrere alcuni giorni visitando alcune delle aree in cui il Cervo è presente per conoscere la specie, identificare i segni della sua presenza sul campo, ascoltare il bramito e osservare gli individui.





Questo il Programma:

Venerdì 7/9: Visitiamo una porzione della Foresta dei Sette Fratelli: ritrovo h 18 fronte Museo del Cervo, ingresso Foresta Sette Fratelli (Sinnai, CA).

Escursione con appostamento per ascoltare e osservare i Cervi (e le altre specie presenti). Lunghezza: circa 9 km;

Dislivello in salita: circa 250 m;

Tempo: circa 4 ore e 30’ Auto propria, cena al sacco, acqua da bere, felpa e torcia.

Costo: € 20 a persona



Sabato 8/9: Visitiamo una porzione della Foresta di Castiadas. Passeggiata alla ricerca dei segni di presenza del Cervo sardo fino alle ore 12 circa.

Pausa balneare (meteo permettendo!) nelle spiagge di Castiadas (da raggiungere in auto). Passeggiata serale in una zona diversa da quella del mattino per ascolto del bramito e osservazione degli animali.

Auto propria, pranzo al sacco, acqua da bere, asciugamano e costume, felpa e torcia.

Costo: € 20 a persona



Domenica 9/9: Una giornata nell’area di Montevecchio. Partenza dal Parcheggio del Cimitero di Monserrato ore 6:00; passeggiata con appostamenti nell’areale del Cervo sardo fino alle ore 12 circa. Intermezzo balneare (meteo permettendo!) nella spiaggia di Piscinas (da raggiungere in auto).

Passeggiata con appostamenti in una zona diversa da quella del mattino fino al calare della sera.

Auto propria, pranzo al sacco, acqua da bere, asciugamano e costume, felpa e torcia.

Costo: € 20 a persona

Per l’occasione i B&B del Villaggio delle Mimose (Sette Fratelli e La Quercia) offrono pernottamento e prima colazione in doppia a € 55 per 2 persone.

Adesioni entro le ore 20 di GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE al 3489305607





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it/prossimamente.html

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

