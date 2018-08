Escursione tra i cervi a Castiadas

"Alla scoperta di.." organizza per sabato 1 settembre un'escursione nella foresta di Castiadas In abbinamento al Festival letterario “ Contendi Contusu ” organizzato dall’Associazione Culturale Mariposa,la cui ultima serata si svolgerà a Castiadas, presso la Villa del Direttore dell’Ex Colonia Penale venerdì 31 agosto.Sabato 1 settembre l'escursione si terrà nella Foresta di Castiadas, un tempo sede della Colonia penale e oggi abitata dai Cervi che, in questa stagione, ci permettono di assistere allo spettacolo della stagione degli amori.