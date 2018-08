L’arte come legame tra storia e tradizione, tra cultura ed eccellenze sarde. Inaugura il 29 Agosto 2018 con la presenza dell’ Ass. Roberto Ugazzi, nel Palazzo Comunale dell' Isola de La Maddalena, l’ultima mostra collettiva organizzata da 2(be)Art all’interno dell’Evento "Mostra Internazionale Arte Contemporanea Regione Sardegna” curato dallo storico dell' Arte romano Ilaria Giacobbi insieme agli artisti Marta Moi e Clay Ferrarese.



Dopo Villa Piercy e il Complesso Monumentale di Collegiu a Busachi, si conclude il percorso espositivo che vede protagonista l' arte e gli artisti della Sardegna, nel prestigioso spazio espositivo dello storico Palazzo del XVII secolo, oggi sede del Comune: l’ Evento artistico, articolato in “tappe espositive”, ha come tema centrale le eccellenze sarde in campo artistico e indaga il fermento artistico e culturale dell’ Isola.



Fondamentale lo sdoganamento dal mero artigianato, seppur sottile il limen che intercorre con l’arte, al quale attingono gli artisti nelle tecniche di produzione artistica, tradizione ma sopratutto innovazione, la matrice comune di ogni opera che concorre per mostra finale di Sauthempton.



ESPONGONO GLI ARTISTI: Francesca Fadda - Marco Lay - Mario Deserra - Francesco Pagano - Angelina Secchi - Domenica Secchi - Luca Idili - Giovanni Iannaccaro - Alessandro Mela - Gigi Meli Mura - Federico Coni - Andrea Zineddu - Walter Mura - Antonello Roggio - Angelo Cocco - Gabriele Mura - Lucia Contini - Marianna Gemignani - Luigi Paddeu - Battista Doneddu - DerList - Shamtam Shakeel - Claudio Loy - Kreo Arte (Francesca Fiori - Francesco Porro) - Serafino Deriu - Anna Haber - Mimmo Abis - Ivan Mastinu - Igor Castangia - Giovanni Battista Gallus - Francesco Murgia - Anna D' Alessandro - Christian Del Prete Con la partecipazione straordinaria di: Giuseppe Bosich, Lorenzo Stea, Pietro Costa, Marta Moi, Clay Ferrarese, Bernadette Paddeu



Mostra Internazionale Arte Contemporanea: La Maddalena con il patrocinio del Comune de La Maddalena e dell’Ass.

alla Cultura Inaugurazione: Mercoledì 29 Agosto 2018 dalle ore 15.00



Cerimonia Conclusiva con premiazione partecipanti: Sabato 1 Settembre 2018 ore 19.00 Atrio Espositivo Sede Municipale Comune La Maddalena P.zza Garibaldi, 13 - 07024



La mostra è visitabile fino al 03 Settembre 2018









ORGANIZZAZIONE

Sito internet: http://www.comunelamaddalena.gov.it

Tags