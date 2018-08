Sagra de su Trigu a Sardara

Proponiamo anche quest’anno SA SAGRA DE SU TRIGU - XII ed.



SABATO 1, dalle 9:30 alle 18:00

Laboratorio sulla terra cruda, su làrdiri, è con la pietra uno degli elementi costruttivi della nostra architettura tradizionale.

Certo a Sàrdara la pietra è molto più presente, ma non manca "su làrdiri" (o làdriri nella pronuncia locale). Un elemento che i nostri maistus de muru conoscevano bene ma di cui oggi si è largamente persa la conoscenza almeno in termini di capacità di produzione e utilizzo.





Dopo una breve fase teorica passeremo alla produzione vera e propria de su LÀRDIRI, si produrranno i primi mattoni per la costruzione di un forno di comunità per pane e dolci.



A cura dell'Assoc. CITTA' DELLA TERRA CRUDA



DOMENICA 2

laboratori: A CATALUFAS A CATALUFAS

Dal 2017 tale pasta tipica di Sardara è stata inserita nell'elenco nazionale ministeriale prodotti agroalimentari tradizionali. La sfida è quella della valorizzazione economica di questo prodotto. Il laboratorio percorrerà tutto il processo, dalla farina (fatta con grano nostrano) alla lavorazione, cottura e assaggio.

Esistono altre paste simili nel territorio: tallutzas pesadas a manu di Morgongiori, Tallutzas di Pompu, Siddi, Gonnosnò e Baradili, Pellitzas di Pattada, si tratta di un'unica pasta con molti nomi?

Ne parliamo, le facciamo e le mangiamo, di queste e/o di altre paste simili si farà dunque esperienza parlandone, facendole e ... mangiandole.



Saranno presenti le delegazioni dei comuni di POMPU e GONNOSNO' che con SARDARA parteciperanno al laboratorio e che rappresenteranno le diverse realtà di catalufas e tellutzas.



I sommelier della FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) del medio campidano ci consiglieranno sul vino da abbinare a questo piatto.

I vini saranno gentilmente messi a disposizione dalla cantina LA GIARA DI USELLUS.



Ci saranno inoltre erbe ed aromi da odorare, contus e contixeddus da ascoltare, grano, semola e impasto da toccare, un buon piatto di catalufas da vedere e da gustare.



Laboratorio a cura dell'ACCADEMIA DELLA CATALUFA TZACARRAMANU e la con la collaborazione dell’Azienda Agricola Ecosostenibile SA LAURERA PANI E FRÈGULA



Panificazione dei pani tradizionali e de sa frègula, con la degustazione de su civraxu.

Laboratorio a cura di ARTE BIANCA di Sardara.

Le caratteristiche del pane di una volta naturalmente non sono minimamente paragonabili con quelle del pane industriale odierno. Farra (farina), fromentu, acqua e tanta fatica (cumossai, spongiai, coi...) erano gli ingredienti del pane, base principale dell'alimentazione di allora (e in parte anche di oggi).



Anche quest'anno ARTE BIANCA propone un interessantissimo laboratorio de SA FRÈGULA.



Di antichissima tradizione, è la Pasta di semola sarda per eccellenza che per le sue caratteristiche si presta ad un'infinità di usi, limitati solo dalla fantasia del cuoco: con carne, pesce, frutti di mare, verdure o per minestre (quella fine) o minestroni (quella più grossa). Una delle eccellenze alimentari dalle grandi e note potenzialità ma che per la sua eccezionalità probabilmente è forse ancora troppo poco presente sulla nostra tavola, e anche sulle tavole non sarde: un alimento che farebbe la sua bella figura in qualsiasi ristorante o tavola del mondo.

Nel web si trovano molte proposte culinarie.



La sagra si svolge nel bellissimo centro storico di Sardara in contemporanea con la festa di SAN GREGORIO.



Ocannu puru proponeus SA SAGRA DE SU TRIGU- XII ed.



SÀBUDU 1, de is 9:30 a is 6:00 de merii

Laboratòriu de su LÀRDIRI, cun sa perda est unu de is elementus costrutivus de s'architetura sarda. A Sàrdara imperànt meda de prus sa perda ma nci teneus làrdiri puru (o làdriri comenti naraus innoi in Sàrdara) Un'elementu chi is maistus de muru sardaresus (e sardus) connosciant ben,i ma oi custa cumpetèntzia s'est unu pagheddu pèrdia, assumancu pensendi a su faimentu, sa muradura e su mànigiu... avatu de una scutixedda de tempus po sa teoria passaus a sa produtzioni de su LÀRDIRI, faeus is primus matonis po fai unu forru de comunidadi po pani e drucis. - a incuru de Assòtziu CITTA' DELLA TERRA CRUDA



DOMÌNIGU 2 de is 9:30 a sa 1:00 de meigama

Laboratòrius: A CATALUFAS A CATALUFAS De su 2017 custa pasta sardaresa fait parti de s'elencu natzionali ministeriali prodotus agroalimentaris de su connotu. Su disafiu est s'avaloramentu econòmicu de custa pasta. Su laboratòriu incarrerat cun sa farra (fatu cun trigu nostu) po su traballamentu e serrat cun sa cotura e tastadura... Nci funt àteras pastas chi s'assimbillant in Sardìnnia: tallutzas pesadas a manu de Mragaxori, Tallutzas de Pompu, Siddi, Gonnanò e Bobadri, Pellitzas de Patada... funt sa pròpiu pasta cun nòminis diferentis? Ndi fueddaus, ddas faeus e si-ddas papaus... de custas e àteras pastas chi s'assimbillant ndi faeus isperièntzia, fueddendindi, faendi-ddas e papendu-si-ddas. Pigat parti a su laboratòriu una rapresentàntzia de is Comunus de GONNANO'e POMPU chi ant a proponni is TELLUTZAS insoru. In prus nci ant a essi erbas e aromas de fragai, contus e contixeddus de ascurtai, trigu, sìmbula e impastu de aprapuddai, unu pratu saboriu de catalufas de castiai e si gosai. Is sommeliers de sa FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) de su Campidanu de Mesu si consillant avatu de su binu chi dexit a is catalufas. Su binu ddu ponit gentilmenti a dispositzioni sa Cantina LA GIARA de USEDDUS.

Laboratòriu a incuru de s'ACCADEMIA DELLA CATALUFA TZACARRAMANU e cun s'agiudu de sa sotziedadi "Agricola Ecosostenibile SA LAURERA"



PANI E FRÈGULA

Su faimentu de su pani fatu in domu e de sa SA FRÈGULA, cun tastadura de su CIVRAXU. Laboratòriu a incuru de s'assòtziu ARTE BIANCA. Is caraterìsticas de custu pani no funt de ponni apari cun cussas de su pani industriali de oi. Farra, fromentu, àcua e traballu meda (cumossai, spongiai, coi...) fiant is ingredientis de su pani, su fundamentu de su papai de unu tempus (e, mancai prus pagu, de oi puru). Ocannu puru ARTE BIANCA proponnit unu bellu laboratòriu de SA FRÈGULA.Connota de tempus meda, est pròpiu sa Pasta fata de sìmbula sarda chi po is caraterìsticas stravanadas si podit fai in d-unu muntoni de maneras, limitaus scéti de sa pantasia de su coxineri: cun petza, pisci, cotzas, còciula, birdura o po minestras (sa fini) o minestronis (sa prus grussa). Est una de is ecelèntzias de sa coxina cosa nosta, pròpiu po custu incapas est ancora pagu presenti in sa mesa nosta, e nosu iaus a nai fintzas in is mesas no sardas: unu mandiari chi iat a fai sa bella figura cosa sua in calisisiat ristoranti de su mundu. In s'arretza podeus agatai unu muntoni de arretzetas.



Sa sagra si fait in su tzentru stòricu nodiu, a sa pròpiu ora e logu de sa Festa de SANTU GREGOI





ORGANIZZAZIONE

Pro Loco Sardara

Email: proloco .sardara@ tiscali .it

Telefoni: 339464558

