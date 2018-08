Estate in Fiore: ad Arzachena la 5° edizione dell'evento

Per il 5° anno consecutivo, il Comune di Arzachena investe su Estate in Fiore per valorizzare il centro storico e sensibilizzare cittadini e visitatori al rispetto dell’ambiente e alla cultura del decoro urbano. Dal 31 agosto al 2 settembre, in via Ruzittu spunterà La via in rosa, in piazza Risorgimento il laghetto del parco Acquarelax, mentre corso Garibaldi sarà invaso da creazioni artistiche di piante e fiori integrate con edifici e monumenti storici.



Immancabili gli appuntamenti collaterali come lezioni gratuite di yoga, mercatini a tema, musica, incontri con esperti dell’ambiente, giochi per bambini e presentazione di libri.



L’evento è promosso dal sindaco Roberto Ragnedda e dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni.



L’inaugurazione è in agenda venerdì 31 agosto alle 11.00.





Con Estate in fiore 2018 si avvia il piano coordinato di rifacimento del verde nel centro urbano con l’acquisto di alberi e fioriture che, al termine dell’evento, saranno piantumati definitivamente in viale Costa Smeralda e in altri punti strategici del paese. Nell’arco dei prossimi 4 anni Arzachena vedrà un radicale cambiamento della sua immagine.

«Vorremmo stimolare i cittadini a un maggiore impegno nella tutela dell’ambiente e a investire sul decoro urbano insieme a noi.

Prendersi cura dei propri edifici, balconi, terrazzi, giardini o delle vetrine dei negozi significa rendere più attraente l’intera città e i suoi borghi: da Cannigione, a Baia Sardinia, a Porto Cervo – dice il sindaco Ragnedda –. Arzachena è una destinazione ricca di fascino e attrattive naturalistiche e storiche, ma se vogliamo garantire benessere alla comunità e promuovere il paese come meta privilegiata per il turismo del Mediterraneo, dobbiamo crescere e migliorarci, puntando sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio».

Come ricorda lo slogan di Estate in fiore “Se ognuno ne curasse un angolo, Arzachena diventerebbe quel posto speciale in cui tutti vorrebbero vivere”.

«Estate in fiore è un contenitore di attività, di impegno e testimonianze d’amore per la natura. Crediamo nell’evento perché rafforza le campagne di sensibilizzazione ambientale organizzate tutto l’anno con l’obiettivo di guidare i cittadini verso comportamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente: dalle aree urbane, all’agro, alle spiagge e al mare. - racconta Occhioni – L’evento rappresenta quella sintesi di intenti che l’ente pubblico vuole portare avanti insieme ad aziende e singoli per rendere Arzachena un posto migliore, anche attraverso l’innalzamento delle percentuali di riciclo. Durante l’evento parleremo spesso di come ognuno di noi può dare il suo grande contributo alla corretta gestione dei rifiuti».

Accanto alle esposizioni artistiche firmate dai florovivaisti Sgaravatti Land, Prato Verde e Green Center, sono in agenda appuntamenti collaterali allestiti dall’azienda Crico Service tra cui:





Mercato in Fiore. Vendita ed esposizione di prodotti ispirati al tema dei fiori e della natura.

Mercato gastronomico. Aziende agricole da tutta la Sardegna propongono prodotti tipici selezionati. Formaggi, birra artigianale, conserve, creme e sott’olii, zafferano, sali aromatizzati alle erbe.

Stand verde Comune. Il Comune e la Ciclat/Sceas (gestore del servizio rifiuti e igiene urbana), in collaborazione con l’associazione SEA me Sardinia di Luca Bittau, ospitano nello stand attività di sensibilizzazione ambientale, incontri con esperti e la presentazione di 3 libri: “Sardegna, 20 fotografi di natura”, “Dato al mondo” ultimo successo di Lorenzo Braina e “Rose e misteri in Costa Smeralda” presentato da Giovanni Canu insieme al moderatore Bachisio Bandinu.

Concorsi . “Estate in fiore”, “Balcone fiorito” e Vetrina in fiore” sono i concorsi che tengono banco per tutta la manifestazione. Premiazione domenica 2 settembre, alle 20.00.

Infiorata. L’associazione Arca di Noè utilizza oltre 6 mila garofani per creare un tappeto colorato ai piedi della scalinata della chiesa di Santa Lucia.

Pic-nic. Sabato 1 settembre, alle 18.00, è in programma la merenda al laghetto con distribuzione di borse da pic-nic insieme a personaggi di fiabe e cartoon.

Fiori, farfalle e… Da venerdì a sabato, dalle 11.00 alle 13.00, una serie di laboratori intrattengono bambini (e adulti) con il riciclo creativo, la tintura di stoffe con colori naturali e la realizzazione di un’installazione floreale.





Gran finale domenica 2 settembre, alle 21.00, con il concerto del gruppo Ammerare. I 5 musicisti sardi con il leader Giuseppe Mele presentano per l’occasione il loro ultimo disco.





È possibile votare la creazione artistica dei florovivaisti, il balcone e la vetrina più belli sulle pagine Facebook Estate in fiore e Amministrazione comunale di Arzachena e Instagram Arzachena Turismo.





IL COMUNE DI ARZACHENA

Celebre per la Costa Smeralda e culla di 8 straordinari siti archeologici, con 6 mila anni di storia alle spalle il Comune di Arzachena festeggia nel 2022 il 100° anniversario dall’autonomia dalla cittadina di Tempio Pausania. Il 14 maggio del 1922 si insedia il primo consiglio comunale grazie alla tenacia del maestro di scuola elementare Michele Ruzittu, sostenuto dal comitato pro autonomia. Il fratello di Michele, Salvatore, divenne il primo sindaco di Arzachena.

L’agglomerato di case e stazzi che nel 1880 conta appena 80 abitanti, da allora cresce a ritmo esponenziale fino a quando, negli anni ‘60 del Novecento, diventa meta del turismo internazionale con la nascita della Costa Smeralda per opera del principe ismaelita Karim Aga Khan. Da oltre 50 anni, il borgo di Porto Cervo prima, quelli di Baia Sardinia e Poltu Quatu poi, sono simbolo e traino dell’economia del turismo sardo accanto agli insediamenti abitativi di Cannigione, Abbiadori, Liscia di Vacca.

La parte di territorio delimitata geograficamente come Costa Smeralda dall’omonimo Consorzio che ne possiede il marchio è l’attrazione che ha reso famoso il Comune insieme al ricco patrimonio naturalistico, storico e archeologico che abbraccia il centro abitato. La necropoli di Li Muri e la roccia monumentale naturale del Fungo - in cui vennero alla luce le più antiche testimonianze della cultura locale risalenti al Neolitico - insieme al villaggio nuragico de La Prisgiona, alle tombe dei giganti di Coddu Ecchju, Li Lolghi, Moru, al tempietto di Malchittu e al nuraghe Albucciu, attraggono visitatori da ogni parte del pianeta.

Dati ufficiali della Regione Autonoma della Sardegna collocano Arzachena al primo posto nell’Isola per numero di presenze turistiche nel 2016 con 1 milione e 143 mila unità su un totale di 13 milioni e 500 mila registrate.

Oggi, Arzachena punta alla conquista di nuove quote del mercato turistico internazionale in un’ottica di sviluppo dell’economia della Gallura e della Sardegna.

(Fonti: “Storia di un’autonomia – Cronistoria di Arzachena dall’età della pietra ai nostri giorni” di Michele Ruzittu, Edizioni Il Girasole; Regione autonoma della Sardegna).