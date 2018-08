AltriMari 2018: presentazione del libro Fiabe dei Fratelli Grimm di Antonio Gramsci

La giovane casa editrice Catartica presenta il volume edito nel 2018 che contiene l’integrale produzione di Gramsci per l’infanzia, incluse le traduzioni che l'intellettuale fece per i figli della sorella Teresina delle fiabe dei fratelli Grimm, e ancora gli "Apologhi", i "Racconti torinesi" e i "Racconti di Ghilarza e del carcere". In rappresentanza dell'Associazione Terra Gramsci Pina Sechi dialogherà con gli editori.