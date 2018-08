Belvì sotto un cielo di Poesia

Domenica 26 Agosto alle ore 21:00 a Belvì (NU) presso La Piazzetta delle Letture (Via Lamarmora) con Isteddos de Sentimentu va in scena la poesia belviese di ieri e di oggi. Le Ventidue poesie, che raccontano emozioni e sentimenti dei poeti locali, saranno intervallate da canti della tradizione musicale sarda e non. A dar voce ai componimenti poetici, l’attrice e interprete Maria Loi, mentre Andrea Congia con le sue musiche tesserà un tappeto sonoro che si intreccerà ai canti proposti dai cori Stella Splendens e Sos Ordinagos diretti dal Maestro Gigi Oliva.





Un omaggio alla poesia di Belvì e ai suoi autori che dal 2014 il Coro Stella Splendens (ideatore dell’iniziativa) propone e porta avanti. Anima e cuore della manifestazione, il Coro femminile di Belvì , composto da 12 elementi di diverse fasce d’età, attira attorno a sé un folto gruppo di appassionati di poesia raccogliendo per un intero anno i componimenti scritti dai concittadini.

La manifestazione ha il fine di celebrare la passione per l’arte poetica del piccolo centro della Barbagia (a cui da il nome), volto a far conoscere e dar lustro ai propri poeti presentandoli anche al di fuori del paese. A partire da questa quinta edizione “Isteddos de Sentimentu”, nata nell'ambito degli eventi culturali e artistici della manifestazione “Cadiras in Pratza”, per volontà degli organizzatori, grazie alla spinta del successo delle altre edizioni, seguirà un suo percorso autonomo. L’evento sarà inoltre realizzato all’aperto rendendo ancora più suggestiva la performance.





La serata è organizzata dal Coro Stella Splendens e dal Centro Commerciale Naturale di Belvì , in collaborazione con la Casa di Suoni e Racconti e con il patrocinio del Comune di Belvì e della Regione Sardegna . La partecipazione allo spettacolo è libero.