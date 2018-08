I fili dell’incanto. Il Grande Teatro dei Piccoli al Teatro Civico di Castello

L’incanto delle storie abitate dai burattini anima il centro storico di Cagliari, a partire dagli ultimi giorni di un agosto capriccioso. Il Grande Teatro dei Piccoli - kermesse firmata da Is Mascareddas - sará al Teatro Civico di Castello a Cagliari per sei appuntamenti dedicati a bambini e alle famiglie , da sabato 25 agosto alle ore 19 (inserito nel cartellone dell'Estate 2018) fino a domenica 9 settembre.



Tra storie appese a un filo, spettacoli di burattini, pièces interpretate da attori e musicisti e narrazioni immaginifiche, la XVI edizione della rassegna ideata e diretta da Tonino Murru e Donatella Pau, articola l’intento di emozionare e divertire un pubblico di tutte le età.

Il sipario si alzerà – sabato 25 agosto, alle 19 – su “ Camminando sotto il fil. Vivace “kabaret marionettistico comico-poetico-acrobatico” di e con Nadia Imperio e le sue marionette a filo, che dará vita a un universo di personaggi insoliti e bizzarri: la maliarda Miss Embrasse, le silenziose Janas, l'agile trapezista Oscar e l'equilibrista Lilit . Questi gli artisti che l'istrionica Nora presenterá al pubblico, mostrando un delizioso varietà in miniatura.



Domenica 26 agosto, alle ore 19, andrà in scena “Areste Paganos e i giganti”, apologo sul trionfo dell'intelligenza sulla forza, spettacolo storico di Is Mascareddas con i tradizionali burattini a guanto. L'eroe sardo figlio di Pulcinella e Belzebù, - personaggio nato dalla fantasia di Tonino Murru e Donatella Pau – si muoverá tra “farina del diavolo” e amori contrastati, ingiustizie e storie di Trastullas.



Sabato 1 settembre, alle ore 19, ci sará “Marietta di legno e altre storie” ovvero “Aspetta Mo'” - un'antologia di fiabe popolari della tradizione romagnola, raccontate da Vladimiro Strinati, per la regia di Danilo Conti. Donne coraggiose e appassionate alle prese con uomini “bestiali” e principi distratti: l’intelligenza femminile avrà la meglio sulla fame dell'orco e sulla crudeltà di Barbablù, mentre una maliziosa Cenerentola conquisterà il figlio del re. S'ispira ad una fiaba di Maria Lai e Giuseppina Cuccu, l'incantevole “Cammina... Cammina... Lucertolina” di Fueddu e Gestu con drammaturgia, scene e regia di Giampietro Orrù – in scena domenica 2 settembre, alle 19. Sotto i riflettori Maura Grussu e Nanni Melis, la colonna sonora originale, sará eseguita live da Ottavio Farci e Veronica Maccioni, per animare viaggio tra le meraviglie della natura, alla scoperta dell'arte nel quotidiano, tra gioco e poesia.



Is Mascareddas propone – sabato 8 settembre alle 19 - “Anima e Coru” ossia “I Burattini all’Opera” , un omaggio - firmato da Cristiano Bandini e Antonio Murru - alla grande burattineria italiana attraverso brevi sketches, in cui si alternano personaggi e trame, stili, registri e linguaggi differenti, componendo così un itinerari tra le differenti tecniche e le molteplici possibilità espressive delle teste di legno (o di cartapesta) - quasi o forse fin troppo umane. Un tributo al giornalista e scrittore sardo prematuramente scomparso, con la pièce che rappresenta la summa artistica della compagnia,. Nata in occasione del trentennale si tratta di una sintesi della poetica del teatro di figura, intesa come un'arte antica e insieme modernissima, in grado di fondere lo spirito del teatro popolare, la sua freschezza e immediatezza con la sapienza dei grandi artigiani creatori di burattini (e marionette). La fantasia degli autori e il talento degli “animatori” si coniugano in un raffinato meccanismo metateatrale, in cui gli spettatori hanno la rara opportunità di sbirciare dietro le quinte, al cuore dell'opera. A conclusione del cartellone dell'Estate 2018 del “Il Grande Teatro, dei Piccoli” de Is Mascareddas - d omenica 9 settembre alle 19 al Teatro Civico di Castello - sará la volta di “Bab'Orcu” di Fueddu e Gestu, con Nanni Melis e Rossano Orrù, per la regia di Giampietro Orrù . In una notte di luna, Il destino fa incontrare l'insaziabile e terribile mangiatore di uomini e Pistirrinchinu (mignolino) il quale, abile nel sfuggirgli, stavolta persuaderà l'avversario a avventurarsi dentro altri “contus”, nuove storie.



