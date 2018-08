Sagra del Surf 2018

Una manifestazione culturale con l’obbiettivo di valorizzare il connubio tra lo sport del Surfing e il territorio ospitante , tramite un appuntamento di due giorni con feste ed intrattenimenti, detta la “Sagra del Surf di Capo Mannu”, in un mix di attività surfistiche, cultura e culinaria locale, dove riunire addetti al settore e appassionati, ma anche curiosi e neofiti.



Sfruttando le date del 6 e 7 Ottobre quale weekend d’apertura del programma dei “ FISW SURFGAMES 2018 campionato italiano assoluto di Surf, Capo Mannu ” con un area allestita per intrattenimenti musicali e animazione in un Surf-Village di tensostrutture e spazi espositivi per le aziende presenti, dando la possibilità di conoscere e testare materiai Surf oltre a gustare il prodotti locali dell’isola.

Seconda Edizione.





Con Il Patrocinio del Comune di San Vero Milis, Comune di Oristano.