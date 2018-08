Festa di Sant’Ignazio da Laconi 2018

Festeggiamenti civili in onore a Sant'Ignazio da Laconi





Di seguito il programma completo:





Mercoledì 29

h. 21,00 II Edizione "Saremo 1000 Voci" - P.zza Marconi





Giovedì 30

h. 9,00 Apertura Angoli Tematici

Artigianato - Su Passaggiu

Gusto - P.zzaXV Aprile

(Prodotti Enogastronomici, Street Food e Birrifici Artigianali).





h 10,00 Laboratorio di Giocoleria - P.zza Marconi

(A cura di Dario e Amedeo in collaborazione con le volontarie del Servizio Civile "LaBiblio")





h.16,30 Spettacolo di Giocoleria e In GiRo PeR CaNzOnI - Casa di Riposo





h.18,00 Spettacolo itinerante di Giocoleria





h 19,00 In GiRo PeR CaNzOnI in concerto - P.zza Emilio Lussu

h.

21,00 Glee's in concerto - P.zza XXV Aprile

h. 21,00 Esibizione itinerante delle Maschere Tradizionali Sarde

(Su Corongiaiu - Sa Maschinganna e Sa Majaja - Is Arestes e S'Urtzu Prestitu)

h. 22,00 DON LEONE in concerto - Palazzo Aymerich

h. 22,00 Gara Poetica ( Agus,Farina,Bitti )

h. 00,30 Dj Set





Venerdì 31

h.10,30 Laboratorio di lettura per bambini su Sant'Ignazio da Laconi - Palazzo Aymerich

(a cura delle volontarie del Servizio Civile)





h.19,00 Solenne Processione per le vie del paese

(Partecipano i Cavalieri, le Confraternite e i Gruppi Folk:

Franciscu Lai di Laconi, Tradizioni Popolari Sant'Ignazio da Laconi, Gruppo Folk città di Oristano, Brathallos di Fonni, Gruppo Folk Pro Loco San Vero Milis e con la rappresentanza dei comuni di Iglesias, Sassari e Gesturi)





h.22,00 Serata Folk e Balli Tradizionali - Piazza Marconi





h. 23,30 Estrazione Lotteria





h. 00,00 Discoteca con Dj Lucente - Piazza XXV Aprile





Sabato 1 settembre





h.16,00 Intrattenimento per bambini con giochi gonfiabili - Anfiteatro Comunale





h.22,00 Triomatic in concerto - Anfiteatro Comunale





h. 23,00 PINO E GLI ANTICORPI SHOW





h. 00,30 Neeva e Massimo Congiu (Progetto Rizoma)

A seguire Dj Set