Budoni: Festa dell’arrivederci M.A.D.

Mercoledì 29 agosto al M.A.D. di Budoni, in via G.Matteotti N.1, dalle ore 20.00 “Festa dell’arrivederci M.A.D.”, per salutare artisti, sculture e quadri e la chiusura delle mostre “Budoni We Art - Omaggio a Budoni” e “Tradizioni a Colori” Personale di Elfriede Daeüber.



Il 30/08 terminerà l’attività del M.A.D. (Museo arte contemporanea M.Duchamp sede temporanea), un progetto d’arte patrocinato dall’assessorato alla cultura del comune di Budoni e sostenuto dal suo delegato alla cultura Denise Zirottu.



Il M.A.D.

è un contenitore d’arte inaugurato il 12/8 e che ha ospitato nei giorni 18 di attività, due mostre collettive, due mostre personali e una mostra a carattere permanente con la partecipazione di 38 artisti e l’esposizione di 90 opere.



Un progetto pilota che va ad integrare la ricca offerta di eventi che caratterizzano l’estate a Budoni, località turistica, tra quelle più apprezzate del nord Sardegna, dai turisti italiani e stranieri.



L’arte è un valore aggiunto, che qualifica e da prestigio; l’auspicio è che il progetto del M.A.D si consolidi e si radichi, trovando innanzi tutto una sede permanente, e che Budoni possa diventare punto d’attrazione anche per gli artisti e per chi ama l’arte.



Sono state esposte le opere degli Artisti: Romano Galletto Giovanna Melinu Lidia Tangianu SaraRiver Stefania Parisi Patrizia Giordani Kreo Arte Gigi Cabiddu Brau Maria Sulas Viola Vistosu Gianluca Atzori(Derlist) Gianpio Sarko Sarkos Lucia Canu Mario Biancacci Carlo Piero Solinas Marco Lay Roberta Massidda Luisella Roma Macciocco&Palmas Mimmo Abis Giusy Carta Gigi Musa Antonio Murgia Gi La Porta Donatella Sechi Patrizia Palitta Alfredo Conticello Rosa Todde Aldo Manzanares Nina Trudu Clay Ferrarese Megian Gisella Mura Paolo Laconi Gennaro Dessì Edimio Mura Feffo Porru Curatore Aldo Manzanares



In immagine un opera di Romano Galleto





ORGANIZZAZIONE

Aldo Manzanares

Email: OlbiaPulse@ hotmai .it

Telefoni: 3492542164

