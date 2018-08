Diretta Streaming della Festa del Redentore 2018

Il 26 agosto 2018 a Nuoro si rinnova l’appuntamento con la Festa del Redentore .





Questa edizione, grazie alla collaborazione tra Inoke , Sardegnaeventi24.it ed Ejatv si vuole caratterizzare per l'apertura e l'attenzione ai media digitali.





Per questo ci rivolgiamo a voi.

Pensiamo infatti che possa interessarvi seguire e, se vorrete, condividere la diretta dei principali eventi della manifestazione sui vostri canali:





· Sfilata dei Costumi tradizionali (inizio ore 10)





· Festival del folklore (inizio ore 20.30)





I due eventi saranno trasmessi in Streaming in 3 lingue (sardo, inglese, italiano) sui seguenti canali:





1. Pagina ufficiale Facebook Festa del Redentore (in italiano)





2. Pagina Facebook Sardegnaeventi24.it (in italiano)





3. Pagina Facebook Ejatv (in italiano)





Canali YouTube Ejatv :





Canale in italiano (commento Franca Rosa Contu, Omar Onnis, Tore Cubeddu)

Link live







Canale in sardo (commento Maria Antonietta Piga, Maria Barca)





Canale in inglese (commento Giovanna Ruiu, Donald Sinden)





Inoltre, attraverso i canali ufficiali del Redentore, Sardegnaeventi24.it, Ejatv, potranno essere condivisi anche ulteriori contenuti di approfondimento che consentiranno anche a chi non potrà essere a Nuoro, di vivere la Festa in ogni particolare e conoscere da vicino i protagonisti.





La diretta web sarà trasmessa anche da Sardegnalive.it , Cronachenuoresi.it , Sardiniapost.it , Ortobene.net , mentre sul Digitale Terrestre sarà possibile seguire l'evento su Tele Sardegna , Sardegna Uno , Tele Sassari .





Se volete condividere sulla vostra pagina Facebook non dovete fare altro che seguire queste semplici indicazioni:





1. Cliccare su Impostazioni nella parte superiore della Pagina Festa del Redentore





2. Cliccare su Cross-posting nella colonna sinistra.





Incollare questo url " 3.questo url " https://www.facebook.com/festaredentore/ " e selezionare la Pagina dalla lista.





4. Nella finestra che si aprirà, per Video in diretta , selezionate se preferite consentirci di effettuare il cross-posting del video in diretta sulla vostra Pagina senza ulteriori approvazioni (consigliato), oppure richiedere che venga approvato da uno dei vostri amministratori o editor prima di essere pubblicato nella vostra Pagina.





5. Cliccare su Avanti.





6. Cliccare su per copiare il link di conferma e inviarlo quindi a web@inoke.org per permetterci di confermare la relazione di cross-posting aggiungendo la vostra Pagina alle nostre impostazioni





Nota : ogni cross-post in diretta viene considerato come una trasmissione separata in ogni Pagina, compresi commenti e reazioni, quindi il pubblico non è in grado di vedere da dove proviene il video in diretta originale.