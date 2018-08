A Ollastra la 1° Edizione della Festa dello Sport

Il Comitato di San Costantino di Ollastra , organizza la PRIMA EDIZIONE di una giornata sportiva per il 15 di Settembre , che si terrà presso il centro fieristico di Ollastra , denominata "Festa dello Sport" , con la speranza e l'auspicio diventi un appuntamento fisso.



Le più varie società sportive, presenteranno e daranno luogo alle loro attività, al fine di far vivere al pubblico una giornata a contatto con uno stile di vita salutare, avvicinando e coinvolgendo persone di qualsiasi età, in particolare bambini, e creando, quindi, i presupposti per un'attività di promozione di uno stile di vita sano.





Ognuna delle società avrà un suo spazio dedicato alla propria attività.

Parteciperanno Aikido, Karate, Boxe, Atletica, alcune società di calcio, Volley, Crossfit, Motocross per bambini, Spinning, Military, Calisthenics, Pole Dance, diverse scuole di ballo, ed una società promotrice di un progetto incentrato sullo sviluppo del turismo locale, attraverso il noleggio di biciclette ed escursioni guidate in Sardegna.



All'interno della manifestazione è inoltre prevista una dimostrazione delle unità cinofile della Polizia di Stato.





ORGANIZZAZIONE

Comitato San Costantino 2019

Email: comitatosancostantino2019@ gmail .com

Telefoni: 3490830990

