Piscine naturali - Trek a Sa Stiddiosa

Escursione nel cuore della Sardegna selvaggia nella Barbagia di Seulo dove le acque del Flumendosa si raccolgono formando meravigliose piscine naturali.

Luoghi antichi pieni di energia frequentati fin dall'età Nuragica e prima ancora.



Durante l'escursione percorreremo fantastici sentieri con vista sul corso del Flumendosa.

È il più importante dei fiumi della Sardegna per bellezza e portata d'acqua, scorre al confine tra il territorio di Gadoni e Seulo formando numerose piscine naturali.

Descrizione percorso:

Tra le maggiori bellezze vi è la bellissima cascata di Sa Stiddiosa meta del nostro minitrekking.Le acque che la alimentano scorrono sul versante ovest del fiume nel territorio di Gadoni, e dalla grotta de Perdu lentamente scendono andando ad alimentare il gocciolio caratteristico di Sa Stiddiosa.Il suo nome deriva proprio dal sardo "stiddio", gocciolio che caratterizza questa fantastica cascata e bagna le sue alte pareti calcaree accarezzate da un verde e fresco capelvenere. Un'occasione per godere di uno scenario fantastico e conoscere un'altra Sardegna.Qui ci fermeremo per fare il bagno e pranzare rapiti dai colori e dal fresco dell'acqua che scorre.Costo di partecipazione 20 € non comprende costo di 7 € per la visita alla cascata di Sa Stiddiosa Numero di posti limitato, necessario prenotarsi al 392 2832997in questa escursione entreremo nel cuore della Sardegna per godere della bellezza e fresco fluire delle copiose acque del Flumendosa.Il sentiero per Sa Stiddiosa in 3 km di paesaggi mozzafiato ci condurrà all'affascinante cascata situata nel territorio tra Seulo e Gadoni.Percorso semplice turistico.Sarete accompagnati da Luca Selis Guida AIGAE SA434 e guida RAS 763 simpatico e conoscitore del territorio saprà farvi passare una giornata indimenticabile con approfondimenti su temi naturalistici e culturali.