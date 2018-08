A Cabras la Sagra della Bottarga 2018

La Sagra della Bottarga 2018 , in programma il 25 e 26 agosto, sarà la XVIIa edizione di un appuntamento che vede impegnato il Comune di Cabras nella promozione di una eccellenza del

proprio territorio: la pregiata bottarga di muggine di Cabras.





L’evento si svolgerà nelle piazze e nelle vie del centro storico cabrarese e attirerà, come ogni anno, migliaia di visitatori ai quali verranno proposti i piatti speciali cucinati dagli chef partecipanti.

Infatti in questa edizione 2018 la Bottarga tornerà vera protagonista della sagra grazie ai ristoratori locali i quali si abbineranno alle produzioni locali di bottarga.





Nella piazze si svolgeranno spettacoli e saranno presenti gli stand degli sponsor che promuoveranno i propri prodotti/servizi, oltre alle degustazioni dei prodotti.





Lungo le vie del centro storico verranno predisposte esposizioni e mostre con attrezzature e utensili della tradizione cabrarese, un percorso pedonale progettato per proporre in modo suggestivo il mondo Cabras.

Ampio spazio verrà dedicato alla campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare dei rifiuti plastici, che coinvolgerà l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre.





La Sagra 2018 è particolarmente sensibile rispetto alla protezione dell’ambiente . Anche per questo è stato stabilito di servire pietanze e bevande in piatti e bicchieri compostabili, riducendo in questo modo la produzione del rifiuto plastica.