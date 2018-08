Musicoterapia: dallo stress al rilassamento a Cagliari

“Silenzio e Suono vivranno insieme. Il Silenzio da solo è povero e così è il suono. Il suono da solo è rumore, il silenzio da solo è morte. Quando il silenzio ed il suono si incontrano nasce la musica! La musica è l'incontro del silenzio e del suono. La grande musica contiene sempre silenzio e suono così come la meditazione”

(Osho).



Che cos’è la musicoterapia recettiva

La musicoterapia recettiva consiste nell’ascolto di brani e musiche appositamente selezionati dal musico terapeuta.



L’ascolto non è, come potrebbe sembrare, un’attività passiva, ma al contrario induce in chi l’ascolta un profondo viaggio dentro se stessi.

La musica evoca immagini, sensazioni, ricordi.

All’interno di un percorso ben strutturato stimola notevoli cambiamenti e genera consapevolezza. All’interno di questo ciclo di incontri si lavorerà su un piano di consapevolezza e rilassamento.



Uniremo agli effetti benefici della musica anche alcuni esercizi di training autogeno.



Perché fare un percorso di musicoterapia e training?

Per avere:

Rilassamento

Eliminare o ridurre tensioni o stress

Attenuare e ridurre ansia

Migliorare il benessere psico-fisico

Migliorare la qualità della vita

Conoscere se stessi

Utilizzare il corpo come strumento conoscitivo

Scaricare le tensioni

Potenziare le capacità relazionali



DOVE :

Associazione Qui ed Ora Via Pasubio 27 Cagliari



QUANDO :

Lunedì 3 Settembre 2018 dalle 19 alle 20

Lunedì 10 Settembre 2018 dalle 19 alle 20

Venerdì 21 Settembre 2018 dalle 20 alle 21

Venerdì 28 Settembre 2018 dalle 20 alle 21

Venerdì 5 Ottobre 2018 dalle 20 alle 21

Venerdì 12 Ottobre 2018 dalle 20 alle 21

Venerdì 19 Ottobre 2018 dalle 20 alle 21



INFO&ISCRIZIONI: laninfeagialla@gmail.com Messenger Pagina Psicologa Coghe

Chiamate o WhatsApp 349 681 4378

Incontri limitati ad un massimo di 10 iscritti





ORGANIZZAZIONE

