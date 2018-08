Tour fotografico in Kayak - La costa dell'Iglesiente

Vi faremo scoprire i luoghi più suggestivi della costa dell'Iglesiente , immersi in una natura selvaggia. Partiremo dalla spiaggia di Masua a Nebida per poi pagaiare lungo la costa fino ad ammirare l'isolotto Pan di Zucchero, alto 132 metri, Porto Flavia e la grotta Azzurra sino ad arrivare a Canal Grande, un’insenatura che si apre nella costa con alte pareti che raggiungono nel lato meridionale i 115 m.



Il vostro equipaggiamento è costituito da kayak marino singolo adatto ad escursioni giornaliere , comodo e affidabile inoltre vi verrà consegnata una pagaia, paraspruzzi in neoprene, giubbotto salvagente, sacche stagne per riporre oggetti personali.



Dotazioni personali: Acqua 2 litri, pranzo al sacco, cappello, crema solare, macchina fotografica, telo mare, Machera da sub.





Per info e prezzi contattateci.

Potete prenotare il tour tramite mail a sardegnaoutdoors@gmail.com o tramite la



Massimo 8 persone. Per info e prezzi contattateci.Potete prenotare il tour tramite mail a sardegnaoutdoors@gmail.com o tramite la pagina Facebook Massimo 8 persone.





ORGANIZZAZIONE

Sardegna Outdoor

Sito internet: https://www.facebook.com/SardegnaOutdoor

Email: sardegnaoutdoors@ gmail .com

Telefoni: Sardegna Outdoor

Tags