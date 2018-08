La Danza dell'Acqua: cena Del Pastore e visita alla Cascata Sa Stiddiosa

Sui sentieri dei pastori nella Barbagia di Seulo sarà la natura ad accoglierci in luoghi selvaggi, con suoni e odori dei boschi, il rumore dell'acqua che scorre, cibi e sapori della tradizione sarda, come vivevano i pastori della Barbagia.



Potremo farci il bagno nelle piscine naturali del Flumendosa , la sera faremo la cena del pastore e racconteremo particolari della vita in montagna dei pastori sardi, intorno al fuoco, atmosfere e cibi antichi come questa affascinante Terra che racchiude in questi stili di vita e in questi luoghi i segreti della longevità.





Faremo un passo indietro nel tempo per scoprire luoghi meravigliosi puri e selvaggi del territorio di Sadali Seulo e Gadoni.



INFO E PRENOTAZIONI ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997

Numero di posti limitato.

Costo 70 € comprende cena del pastore e la colazione.

Possibile partecipare anche ai singoli eventi del 25 o del 26.

Possibilità anche di pernottamento per la notte del 25 in struttura ricettiva (costo di pernottamento non incluso nel prezzo).



CARATTERISTICHE PERCORSO E GRADO DI DIFFICOLTÀ:

L'escursione si svolgerà in sentieri nei boschi della Barbagia di Seulo e avrà una lunghezza orientativa, il primo giorno di 7,5 km per la Danza dell'Acqua con visita al monumento naturale di Su Stampu e Su Turrunu e la cascata di Piscina Licona.



Ci muoveremo su sentieri ombreggiati in cui è sempre presente l'acqua nel suo scorrere con salti e cascate. Finita l'escursione ci sposteremo per prepararci alla cena e trascorrere la notte nei Pinnetti (antiche capanne dei pastori)

La mattina potremo ammirare l'alba dall'alto piano di Nusaunu che domina la vallata del Flumendosa per poi dirigerci verso la cascata di Sa Stiddiosa dove rinfrescarci e passare la giornata.



Il secondo giorno il percorso avrà una lunghezza complessiva di 8 km Impareremo a conoscere il territorio a spostarci tra le montagne ascoltando i suoni della natura Luoghi magici con l'acqua fresca dei torrenti, tanti scorci e punti di interesse botanico e geologico



Grado di difficoltà: E (Escursionistico semplice);

Lunghezza: 7,5 (Danza dell' Acqua) + 8 km (Piscine naturali del Flumendosa alla cascata Sa Stiddiosa) Dislivello: 250 m (primo giorno); 300 m (secondo giorno).



Indicazioni per i partecipanti: Incontro sabato 25 a Sadali alle ore 9:15 https://goo.gl/maps/m2pmQeF6JBp



Attrezzature da campeggio come Tenda saccoapelo luce materassino da campeggio, costume e telo in microfibra (possibilità di noleggiarli).

Zaino da escursionismo.

Ci sposteremo in auto nei Pinnetti.





ORGANIZZAZIONE

ixa sardinia excursions and tours

Email: ixaset@ gmail .com

Telefoni: 0783 1930040 3922832997

