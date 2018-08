Dopo gli eventi a Porto Rotondo, Porto Cervo nel 2017 e Milano design week 2018, La Marina di Porto Cervo è quest’anno è la location d’eccezione di Arte in Porto Cervo Marina, una rassegna mostre d’arte, eventi culturali ed eno-gastronomici, progetti architettonici che animeranno la stagione estiva di Porto Cervo dal 18 Agosto al 30 Settembre.



Immobilsarda attraverso gli eventi di Arte in Porto Cervo Marina, e con la sua galleria The Nature Art Gallery presso il suo nuovo showroom sulla Marina, presenta questa estate una rassegna di progetti artistici che mirano a gettare nuova luce sui tesori e le bellezze naturali e artistiche custodite in Gallura e la Costa Smeralda.





La fotografia di Adolfo Maciocco, dà il titolo alla prima mostra collettiva, Vortici: sguardi di Donne che raccoglie trenta opere di pittura, scultura, fotografia, astratti e figurativi.



L'itinerario si snoda tra grandi sculture en plein Air, come "Seme verticale" di Pinuccio Sciola, "Liquid Shapes" di Antonio La Rosa, "Maestrale "di Paola Falconi, Le Agavi di alluminio di Chelita Riojas Zuchermann , le sculture in resina e pane carasau di Alessandro Lobino, e continua all'interno dello showroom Immobilsarda con quadri di Eliane Aerts e Licia Sanna e fotografie di Jeanpierre Ramos, Adolfo Maciocco e Massimo Golfieri.



Tutelare e promuovere il ricco patrimonio naturale, storico, artistico e culturale della Gallura,attraverso attività, mostre, eventi, progetti architettonici e molto altro ancora: è questo l'obiettivo che Immobilsarda persegue da oltre 45 anni in Sardegna, con passione, professionalità e competenza.





ORGANIZZAZIONE

Immobilsarda - The Nature Art Gallery

Sito internet: http://news-immobilsarda.it/tag/arte-in-porto/

Email: portorotondo@ immobilsarda .com

Telefoni: +39 0789 1785129

