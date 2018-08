Ritorna a Nuoro il tanto atteso ExMè Beer Festival!

I festeggiamenti per il Redentore 2018 e il week end della Notte Bianca riportano a Nuoro l’ExMè Beer Festival.



In rassegna 8 birrifici artigianali provenienti da varie parti dell’isola e un’ospite speciale che arriva dalla lontana (o meglio, vicina) Catalunya.



Ecco i loro nomi: Tholos Brewery e Birrificio Zemyna di Nuoro, Birrificio d'Ogliastra di Baunei, Don Carlo di Fonni, Birrificio 'Nora di Oliena, Brewpub Trulla di Orgosolo, Birra Sambrinus di Sassari, Bam Birrificio Artigianale Mogorese, Cervesa Guineu di Valls di Torroella (Barcelona).



Gli operatori Street Food sono: Sebada On The Road di Nuoro, Trulla Trailer di Orgosolo, Beerbeghe di Oliena, Pane e Casu Sardinia Food District di Macomer.



Animeranno la piazza Mameli, nei due giorni di rassegna, i concerti dei gruppi: Dress in Black [Tribute all-female AC/DC], Sveatles [Rock – Ska – Folk] e Francesco Piu feat Paolo Succu [Blues Sensation From Sardinia].





Le esibizioni di ballo sono a cura della scuola Pà Boriquen.



Poi ancora: il Mercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti Nuoro Ogliastra e Campagna Amica Nuoro/Ogliastra con i prodotti delle aziende agricole del territorio che dal campo arrivano sulle vostre tavole, le esposizioni degli artigiani e lo spazio bimbi allestito dentro la struttura.



L’ExMè Beer Festival è venerdì 31 agosto 2018 e sabato 1 settembre 2018 (Notte Bianca) in piazza Mameli, a Nuoro.



Scarica la locandina con tutto il programma!



ORGANIZZAZIONE

ExMè | Nobel '26

Sito internet: http://www.exmenuoro.it/eventi.html

Email: eventi@ exmenuoro .it

Telefoni: 3461492920

