Festa San Marco Tresnuraghes

La Festa di San Marco di Tresnuraghes è la festa più importante del paese che quest'anno si tiene l'1 e il 2 Settembre.



La festa è la più sentita dagli abitanti e si caratterizza per la processione che parte dalla chiesa di San Giorgio Martire e arriva al santuario sulla collina di San Marco dove si tengono riti religiosi. Il corteo viene scortato dalle confraternite e dai cavalieri sardi.



Oltre i riti religiosi si tengono nella piazza al colle i festeggiamenti civili.

La festa è organizzata dallaed è sempre stata occasione di incontro e di socializzazione per i numerosissimi fedeli che presenziano alle funzioni religiose e alla processione a piedi del santo da e per la sua chiesa campestre.Alla vigilia della festa il santo viene portato in processione a piedi dalla parrocchia di San Giorgio situata nel paese fino al monte, dove all'arrivo della processione viene celebrata la messa e vengono cantati i gosos, antichi canti in onore del santo.La serata continua con i balli sardi, su ballu tundu, sa danza e musica nella piazza.Vengono offerti dolci tipici, malvasia e caffè, verso l'ora di cena sos obreris offrono la carne di pecora ai fedeli. Il giorno della festa alcune famiglie del paese donano ai fedeli il pane benedetto (su tundu), viene riofferta la carne di pecora bollita, solitamente donata dai pastori del posto, e la malvasia. I festeggiamenti si concludono in tarda serata quando il santo viene riportato nuovamente in processione nella parrocchia di Tresnuraghes.I festeggiamenti sono occasione di incontro, convivialità e permettono di conoscere le tradizioni locali e il territorio. Dal luogo della festa è infatti possibile raggiungere in pochi minuti le rovine di una vecchia fabbrica e la punta di Foghe, famosa per la sua torre e per i faraglioni a strapiombo sul mare. siete tutti invitati a partecipare.per informazioni e contatti https://festasanmarcotresnuraghes.jimdo.com/