Tradizioni e colori. Mostra personale di Elfriede Daeüber a Budoni

Lunedì 20 agosto a Budoni in via G. Matteotti N.1, nelle sale dello spazio espositivo M.A.D. dalle ore 20.00, l’associazione culturale OlbiaPulse presenta La mostra personale dell’artista tedesca Elfriede Daeüber, dal titolo “Tradizioni e colori”.



Un viaggio artistico nella Sardegna delle tradizioni e dei ricchi costumi dai tanti colori e preziosi gioielli a specificarne identità e luoghi per conservarne la memoria.





È questa l’arte di Elfriede Daeüber, tedesca di origine, ma che della Sardegna ha fatto la sua terra.

Un Arte che parla di sardi, un Arte che parla di amore per la Sardegna e la mostra collettiva “Budoni we Art” - omaggio





ORGANIZZAZIONE

OlbiaPulse

Email: OlbiaPulse @ hotmail .it

Telefoni: Aldo Manzanares 3492542164

