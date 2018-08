Curarsi con il suono - Tibetan Bells Healing

Ansia? Dolori, Problemi di sonno? Energia a terra?

Riequilibrate il vostro fisico e la vostra mente con le vibrazioni delle CAMPANE TIBETANE.

Ricentrate la vostra energia verso i vostri obiettivi.

Ricaricatevi per preparavi al rientro dalle vacanze.

Trovate un luogo di pace in voi stessi per una visione più chiara della Vita.



Chiedete il vostro trattamento personale con l'OFFERTA SPECIALE ESTATE 2018.

Un trattamento antico e potente per rigenerarsi, rilassarsi e per rienergizzarsi.





ORGANIZZAZIONE

Sylvia H. M.

Email: info@ xerdan .org

Telefoni: +393664451750

Download

Tags