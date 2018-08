Corso per Animatori: 5 lezioni a Cagliari

APERTE LE ISCRIZIONI 5*EDIZIONE

Dall'8 settembre al 6 Ottobre

CAGLIARI ANIMATORE PER BAMBINI E RAGAZZI

Organizzazione: Associazione di promozione sociale Matite Colorate.



Il corso, strutturato in 5 lezioni da 4 ore ciascuno si terrà ogni SABATO dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a partire dall' 8 SETTEMBRE al 6 OTTOBRE 2018



PROGRAMMA DEL CORSO



-IL MESTIERE DELL’ANIMATORE: storia dell’animazione, sbocchi professionali, pedagogia infantile e del gioco.

Servizi per l'infanzia rivolti ai minori.



- L’ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA E DELLE ATTIVITÀ PER BAMBINI : giochi per bambini 2-12 anni, strumentazione e materiali da utilizzare, tecniche di gestione del gruppo in base all’età, risoluzione delle criticità

– simulazione di una festa e attività per bambini. Come scegliere e organizzare i giochi e le attività per bambini. Come organizzare un evento e una festa di compleanno.

Come scrivere un progetto: dall'idea al progetto.



-MUSICA E BABY DANCE : utilizzo della musica nell’animazione, organizzazione di giochi musicali, coreografie baby dance 3 – 12 anni – esecuzione in aula di coreografie baby dance



-LABORATORI: piccoli laboratori, teatro, canto, utilizzo della comicità durante le animazioni– messa in scena della favola di Biancaneve o altre.



-SCULTURE DI PALLONCINI : storia della balloon art, gonfiaggio, nodi e torsioni, manipolazione di palloncini – realizzazione alcune tipologie di sculture.



- TRUCCABIMBI : Abilità base ed esercitazioni



-SIAE E PARTE FISCALE



COSTO €120,00 (compreso di materiale didattico

– CD con tantissimo materiale utile)

DATE – SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 8/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09 - 6/10

LUOGO Presso l’ ASSOCIAZIONE “QUI E ORA” in Via PASUBIO, 27 (CAGLIARI)

ATTESTATO Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.



Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscritti.

Posti Max 20 Info e Iscrizioni: CELL: 349/7289842 Daniele Pisu (SMS o whattsapp) email: ass.matitecolorate@yahoo.it (scrivere nell’oggetto: CORSO ANIMAZIONE 2018) nel testo della mail: nome, cognome e numero di telefono





ORGANIZZAZIONE

Associazione Matite Colorate

Sito internet: https://m.facebook.com/Associazione.matitecolorate/

Email: ass .matitecolorate@ yahoo .it

Telefoni: 3497289842

