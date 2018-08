Corso per Animatori a Cagliari

Iscrizioni aperte

Nuova data AGOSTO 2018

CAGLIARI ISCRIZIONI APERTE 65€ anziché 75€



L'Associazione di Promozione Sociale “MATITE COLORATE 25 e 26 AGOSTO 2018



Programma del Corso

- L’ANIMATORE: chi è e cosa fa. Principi teorici sull’animazione e la figura dell’animatore.

- I GIOCHI: strumento di conoscenza, comunicazione e divertimento: giochi per ogni età (brevissima didattica del gioco e ...

prova sul campo!!!)

- IL BANS e LA BABY DANCE: “riti di coinvolgimento” – “chiasso organizzato”.

- IL REPERTORIO MUSICALE: la musica giusta per ogni occasione

- TABELLA DI MARCIA: tempi, durata e organizzazione di una festa.

- CONSIGLI PRATICI per sopravvivere!!!

- BALLOON ART: sculture con i palloncini per stupire e divertire!

- IL CLOWN DENTRO DI NOI: scopriamolo!!!

- TRUCCABIMBI: (esercitazioni)

- SIAE e feste



Chi fosse interessato invii la propria adesione a ass.matitecolorate@yahoo.it In oggetto nella mail: 99 corso Cagliari



Nella mail: nome - cognome – telefono oppure tramite WhatsApp o SMS al numero 349/7289842



Il corso si terrà a CAGLIARI - SABATO 25 E DOMENICA 26 AGOSTO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso presso l’ ASSOCIAZIONE “QUI E ORA” in Via PASUBIO, 27 (CAGLIARI)



Posti max 20 (il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti)



Costo: *€ 65,00 Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e il materiale didattico. (I migliori verranno segnalati alle numerose agenzie di animazione che ci richiedono animatori) ⁉Per info cell. 3497289842 ( DANIELE ) ass.matitecolorate@yahoo.it





ORGANIZZAZIONE

Associazione Matite Colorate

Sito internet: https://m.facebook.com/Associazione.matitecolorate/

Email: ass .matitecolorate@ yahoo .it

Telefoni: 3497289842

