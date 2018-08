Corso di design del gioiello a Capoterra

Il corso di sei mesi è un corso completo. Innanzitutto, offre più ore agli studenti.

In secondo luogo, gli studenti hanno la possibilità di sperimentare le proprie abilità creative.



La ricerca è fatta di idee attraverso la natura e le forme di costruzione, gli studenti sviluppano l'idea anche attraverso il design e la progettazione grafica.



Vengono utilizzate varie tecniche di rendering grafico, dalla matita ad acquerello alla tempera.



Il gioiello è rappresentato usando le tecniche dell'immagine, sulla figura umana.



L'insegnante aiuta gli studenti a capire prima l'idea se è fattibile, e quindi la portabilità e la capacità commerciale del gioiello.



Il prossimo corso inizierà l'3 settembre 2018



Le lezioni si tengono due volte a settimana, ognuna della durata di 4 ore, per un totale di 8 ore settimanali.

Le ore sono 200, di cui 30 ore sono utilizzate per progettare gioielli sul computer tramite un programma chiamato Rhinoceros, Flamingo, Techgems con il suo modello in resina o cera con prototipo tramite macchine cad / cam, oppure il modello effettuato con il laser.



Il corso si svolge A su Loi presso la casa Spadaccino del comune di Capoterra.





ORGANIZZAZIONE

studio arrais

Sito internet: http://www.studioarrais.com/

Email: info@ studioarrais .com

Telefoni: 3284097119

