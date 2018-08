"La violenza che c'è ma non si vede. Strumenti per riconoscerla" Conferenza a Porto Torres

Di seguito la presentazione di Cinzia Mammoliti che terrà la conferenza.

Laureata in Giurisprudenza nel 1993 con specializzazione in Criminologia, Psicopatologia forense e Psicologia criminale si occupa di consulenza, ricerca e formazione dopo aver lavorato per molti anni con donne e minori vittime di violenza.

Socia SIC (Società Italiana Criminologia), docente per il Polo Anticrimine Interforze, la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell'Interno, la Scuola Interregionale di Polizia Locale, è responsabile della progettazione ed erogazione di corsi di criminologia, psicologia criminale, psicopatologia forense e comunicazione strategica per Forze dell'Ordine, operatori di security, Avvocati, Psicologi, operatori del settore sanitario e sociale e di Sportelli Antiviolenza, collabora con gli assessorati alle Pari Opportunità di numerosi Comuni italiani in materia di prevenzione di violenza domestica, mobbing, stalking e reati connessi.

Membro del Comitato Scientifico di Global Humanitaria Italia Onlus e LINK ITALIA (www.link-italia.net), associazione impegnata su scala nazionale e internazionale nella ricerca in ambito criminologico, vittimologico, investigativo, psicosociale e zooantropologico.



Riconosciuta tra i massimi esperti nazionali in materia di manipolazione relazionale e violenza psicologica , ha pubblicato con la casa editrice Sonda di Casale Monferrato, tre libri in materia: I serial killer dell'anima (2012), Il manipolatore affettivo e le sue maschere (2014), Nella trappola di uno psicopatico (2018).

Con Runa ed. Intervista a un narcisista perverso (2016) e in autoproduzione Perché l’amore è una favola – basta esserne convinte (2017), portando in giro per l'Italia un progetto di sensibilizzazione sulla manipolazione relazionale e la violenza psicologica attraverso la partecipazione a convegni, conferenze, seminari e work shop.



L' INGRESSO E' GRATUITO PREVIA PRENOTAZIONE AI SEGUENTI NUMERI: ELIANA 3382290043; CRISTINA 3475024251.

Potete lasciare un messaggio vi chiameremo per la conferma.





ORGANIZZAZIONE

Eliana Loi

Email: eliana .loi12@ gmail .com

Telefoni: 3382290043

