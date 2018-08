Sagra Campestre di Santa Maria Cracaxia a Mogoro

SAGRA CAMPESTRE DI SANTA MARIA CRACAXIA

PROGRAMMA

Venerdì 17 Agosto

ore 19:00 inizio novenario



Venerdì 24 Agosto

ore 21:30 in loc. Cracaxia,: 15° Rockaxia , concerto musicale, ingresso a offerta, con i gruppi: Dr. Drer & CRC posse, Lucci Brokenspeakers , Slander , RockTrain Slaves …. continua …con… live Dj set ISLA SOUND SYSTEM!



Sabato 25 Agosto

ore 17:00 in parrocchia Santa Messa e novena

ore 18:00 partenza del simulacro della B.V.

Maria Cracaxia e processione con trattori, tracas e cavalli bardati a festa; Il cocchio della Madonna trainato da giogo di buoi;

ore 20:45 loc. Cracaxia: benedizione eucaristica e a seguire Benvenuto alla Madonna, spettacolo pirotecnico.

ore 22:30 loc. Cracaxia : Cantautore Flavio Secchi, a seguire intrattenimento musicale



Domenica 26 Agosto

ore 8:00 MOGORO (chiesa parrocchiale) : S. Messa festiva

ore 10:00 loc. Cracaxia: suggestiva processione tra i vigneti, a seguire Santa Messa.

ore 11:00 loc. Cracaxia: S. Messa festiva

ore 19:00 loc. Cracaxia: 16° Sagra del “maiale in taccula” , dei vini di Mogoro e festa della frutta mogorese. ore 22:15 loc. Cracaxia : Spettacolo di cabaret in compagnia di Giuseppe masia continua con l’intrattenimento musicale della band Deamistade.



Lunedì 27 Agosto

ore 10:00 loc. Cracaxia : Santa messa

ore 18:15 partenza del simulacro della B.V. Maria Cracaxia con il cocchio della Madonna trainato da giogo di buoi e accompagnato in processione da trattori e cavalli bardati e gruppi folk

ore 20:45 MOGORO - Fronte Piazza Padre Pio Ingresso del simulacro, spettacolo pirotecnico.

ore 21:00 MOGORO - piazza Giovanni XXIII° arrivo del simulacro e BENEDIZIONE EUCARISTICA

ore 21:20 in Mogoro via A. Gramsci : Manifestazione itinerante con musica giochi e artisti di strada denominata “ Sa Torrad’e Cracaxia”.





ORGANIZZAZIONE

