Sud Sardegna Multipitch

“Sud Sardegna Vie Lunghe” sono 4 giorni dedicati alle bellissime vie lunghe (multipitch) nel Sulcis Iglesiente in Sardegna con accompagnamento di Guida Alpina.



Se le condizioni meteo lo consentono, si potrà scalare sul celebre faraglione Pan di Zucchero.



Scaleremo alcune delle più belle vie lunghe nel Sud-Ovest della Sardegna, alternando vari tipi di roccia.



Gli ambienti saranno sempre unici, da falesie a picco sul mare agli ambienti isolati più all’interno, via sulla scogliera di Masua via sulla scogliera Pranu Sartu, vicino a Buggerru scalata sul faraglione di Pan di Zucchero Canyon di San Nicolò.



Il livello richiesto è intermedio.



Possibilità di soggiorno nel panoramico B&B Pedra Rubia sul mare.



INFO: Marc: info@pedrarubia.com +393488521863





ORGANIZZAZIONE

Big Alpine Guide

Sito internet: https://bigalpineguide.com

Email: pedrarubia .sardinia@ gmail .com

Telefoni: 3208410636

