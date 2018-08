Selvaggio Blu in Catamarano nel Golfo di Orosei

Uno dei trekking più belli e affascinanti del mondo, il Selvaggio Blu nel meraviglioso Golfo di Orosei, in Sardegna, alterna scorci meravigliosi a passaggi tecnici. Il Selvaggio Blu non è sono una camminata, ma è un modo per immergersi nella natura e nella storia dei luoghi dei pastori e dei carbonai del Supramonte.



E’ nel complesso abbastanza impegnativo perché unisce delle camminate giornaliere su distanze di 8-10 km, ad alcuni passaggi più tecnici, come calate in corda doppia.





La novità è proporre una comoda e divertente formula di cena e pernotto su catamarano , in modo da passare serate e notti confortevoli per essere pieni di energia durante le giornate di trekking.



1° Giorno: arrivo in Sardegna, check in ad Arbatax, spesa per la cambusa, notte in catamarano

2° Giorno: tappa da Pedra Longa a Portu Pedrosu, pernotto e cena in catamarano (12 km, 1.200 mt dislivello)

3° Giorno: da Portu Pedrosu a Cala Goloritzè, pernotto e cena in catamarano (9 km, 900 mt dislivello) 4° Giorno: da Cala Goloritzè a Bacu Mudaloru, pernotto e cena in catamarano (6 km, 1.000 mt dislivello)

5° Giorno: Bacu da Mudaloru a Cala Biriola, pernotto e cena in catamarano (6 km, 800 mt dislivello) 6° Giorno: da Cala Biriola a Cala Sisine, pernotto e cena in catamarano (6 km, 800 mt dislivello)

7° Giorno: giorno libero (navigazione, visita a terra o spiaggia)

8° Giorno: Check out Il Selvaggio Blu in Catamarano a Ottobre 2018 è proposto da Marco Bigatti, Big Alpine Guide, in collaborazione con Sardinia Week.



INFO: Marco info@pedrarubia.com +393488521863





