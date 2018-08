Escursione al tramonto sulla Sella del Diavolo

Appuntamento è in piazzale Calamosca alle 18.50 da dove si partirà alle 19.00 e seguendo i sentieri lungo il promontorio risaliremo fin sulla sommità della Sella del Diavolo, da dove potremmo ammirare, nei vari punti panoramici, lo scenario del Golfo degli Angeli illuminato dalla luna sorta sopra il litorale.



Lungo tutto il percorso attraverseremo la tipica e profumata macchia mediterranea , le guide illustreranno le principali specie botaniche ed i loro usi tradizionali, magici ed officinali.

L'escursione terminerà verso le ore 21.30 circa con il ritorno al piazzale di partenza.

Escursione a numero chiuso, massimo 25 partecipanti

Verrà illustrata la geologia e la storia del promontorio, dai primi insediamenti al periodo punico romano al periodo spagnolo con l'edificazione delle torri costiere contro le incursioni barbaresche Durante la pausa verrà offerto dalle guide un leggero cordiale, preparato con erbe aromatiche spontanee del luogo.Abbigliamento e attrezzatura necessaria per l'escursione: Abbigliamento comodo e pratico meglio se con numerose tasche. Torcia elettrica per il rientro al buio. Scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste, cerata antivento.Si consiglia di portare con se una piccola scorta d'acqua (almeno 1 litro a persona) e generi di conforto secondo necessità.I bambini sotto i 13 anni dovranno essere accompagnati da almeno 1 genitore o accompagnatore adulto a bambino e dovranno restare sotto costante controllo del genitore/accompagnatore. Le guide si riservano di non accettare, a loro insindacabile giudizio, gruppi di minori non accompagnati da un numero sufficiente di adulti.è obbligatoria la prenotazione almeno entro il giorno precedente l'escursione. Non si garantisce risposta a richieste di contatto o prenotazioni il giorno stesso dell'escursione.Costi, a persona: € 8 a persona per escursionisti adulti o adolescenti € 3 a persona per bambini sotto i 13 anni Il pagamento può essere anticipato a mezzo bonifico o in contanti il giorno dell'escursione.Per maggiori informazioni e prenotazioni: via mail naturafototrekking@gmail.com attraverso il sito www.naturafototrekking.com messaggio Whatsapp 3464996107 (solo prenotazione)