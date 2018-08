Speciale itinerario archeologico da Sant'Antioco a Monte Sirai

Visitare le città fenicio-puniche del Sud Sardegna sarà un’avventura emozionante, alla scoperta di alcune fra le più importanti civiltà del Mediterraneo.



L’isola di Sant’Antioco si caratterizza per la sua particolare conformazione geografica: collocata nell’estremo sud-ovest della Sardegna, si raggiunge facilmente per mezzo di un ponte dalla costa del basso Sulcis.

Il paesaggio si alterna tra alte scogliere e litorali sabbiosi, ma è lo stagno di Santa Caterina che fa da padrone all’ingresso della città.Un’importante risorsa ittica, dall’antichità fino ai giorni nostri. Percorrendo l’istmo verso l’isola si potranno osservare sulla sinistra alcuni menhir riferibili al neolitico finale, Su Para e Sa Mongia che hanno ispirato antiche leggende popolari e che da queste traggono il caratteristico nome in dialetto che significa “il frate e la monaca”.Attraversando l’attuale ponte, si costeggerà sulla destra il suo antecedente di età romana, del quale rimangono solamente due arcate; mentre durante le giornate di bassa marea è possibile scorgere l’antica strada romana che costeggia quella attuale. Giunti al Museo Archeologico Ferruccio Barreca ci immergeremo nelle diverse epoche dell’antica città di Sulci, dalla preistoria all’età fenicio-punica e poi romana. In particolare approfondiremo usi e costumi funerari del periodo fenicio-punico con ricostruzioni digitali che verranno proiettate nella sala dedicata alla necropoli, per giungere infine alla scoperta del tofet con visita direttamente sul posto. Dopo la pausa pranzo ci sposteremo verso Carbonia, in particolare presso il Museo di Villa Sulcis, dove ci aspetterà un percorso a tema sull’età fenicio-punica.Qui riscopriremo la vita quotidiana e gli usi funerari attraverso i materiali e le ricostruzioni in dimensioni reali provenienti da Sant’Antioco e Monte Sirai.Infine raggiungeremo l’ultima tappa del nostro tour che vede protagonista il: situato in un altopiano, offre una vista completa della costa del sud-ovest, potremo scorgere il centro di Portoscuso, Calasetta, la vicina isola di Sant’Antioco, una collocazione geografica che ha senz’altro contribuito nella scelta della fondazione dell’insediamento in età fenicia. All’interno del parco potremo visitare l’abitato di età punica e individuare alcune abitazioni di età fenicia, ricostruendo uno spaccato della vita quotidiana.Ci soffermeremo sul cosiddetto "", struttura cultuale dove venne scoperta la famosa statua di Astarte accompagnata da avori e bronzetti. Spostandoci verso nord cammineremo lungo la necropoli fenicio-punica dove ricostruiremo il rituale dell’incinerazione e dell’inumazione. Infine giungeremo al tofet, l’area sacra a cielo aperto.1) Ripercorrere la storia delle città fenicio-puniche di Sulci e Monte Sirai nel tempo e nello spazio. 2) Conoscere gli usi e costumi funerari della civiltà fenicio-punica attraverso i materiali originali esposti nei musei e le riproduzioni deposte nei siti.3) Approfondire il significato dell’area sacra del tofet attraverso i materiali e gli antichi rituali che vi si svolgevano al suo interno.4) Conoscere due diversi siti e musei archeologici, e metterli a confronto cogliendo analogie e differenze.La visita si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00 di domenica 26 agosto.Il luogo di incontro è il Museo Archeologico Ferruccio Barreca di Sant’Antioco (coordinate: 39.07492, 8.45208).A) Museo Archeologico Ferruccio Barreca di Sant’AntiocoB) Ristorante Del Passeggero a Sant’AntiocoC) Museo Archeologico di Villa SulcisD) Parco archeologico di Monte SiraiIl costo dell’attività è di 50 € a persona tutto compreso (con possibili riduzioni per i bambini ed eventuali sconti a seconda dei gruppi o fasce di età):A) Ingresso ai musei e ai siti archeologici.B) Visite guidate dedicate con 2 guide professioniste esperte del territorio.D) Pranzo in ristorante (il Menu è in corso di definizione).E) Quota di partecipazione e tesseramento per il 2018 all’Associazione Mare Calmo, comprensivo di assicurazione per tutte le attività.Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org , oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms o WhatsApp al numero (+39) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico.I posti sono limitati!È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per brevi escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.). Si suggerisce inoltre di portarsi appresso una protezione solare, un cappellino e una bottiglia d’acqua.