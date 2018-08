Fullmoon Hike - Tramonto e Luna Piena sul Montalbo!

Salire al tramonto sul Montalbo e vedere la luna sorgere e riflettersi sul mare da Punta Cupeti, e poi una degustazione a 1029 metri della nostra pompìa insieme a un buon bicchiere di vino, a pane, formaggio e altri prodotti slow locali!



Secondo noi è uno dei migliori modi per ammirare la bellezza e i sapori del nostro territorio!



Un facile e panoramico trekking che ci condurrà verso una delle cime più alte e verso il il paesaggio lunare del Montalbo.





Con una breve passeggiata incontriamo una sensazionale gradinata naturale chiamata S’iscala e su Tassu , visiteremo gli ovili antichi e un "pinnatu" la caratteristica capanna dei pastori silenziosi testimoni degli anni passati, circondati da arbusti e fiori



Partiamo alle 18:15 da La Caletta Appuntamento a Siniscola alle 18:30 alla fontana Sa Dicat https://bit.ly/2warjRN



Da portare con se:

- scarpe da trekking obbligatorie

- acqua 1 l ( bottiglie vuote da riempire alle fonti come lo fanno locali)

- felpa, - pila prima di tornare a valle ci fermiamo a prendere l'acqua alla sorgente de "Sa Mela", quindi potete portare dei contenitori da riempire!



Cosa include:

- pick up & drop off da Siniscola, La Caletta

- accompagnamento di guide turistiche

- degustazione a 1029 m di prodotti locali



Informazioni e prenotazioni Claudio +39 3470650180





ORGANIZZAZIONE

Sardinia Slow Experience

Sito internet: https://www.sardiniaslowexperience.com/

Email: info@ sardiniaslowexperience .com

Telefoni: 3470650180

