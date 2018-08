La recitazione autentica - Masterclass del Teatro Dallarmadio all'EXMA di Cagliari

La Recitazione Autentica è un laboratorio di specializzazione per attori professionisti e/o principianti motivati, che abbiano voglia di mettersi in gioco. L’intero percorso indicherà come orientarsi verso la scoperta (o riscoperta) del proprio universo teatrale: unico e irripetibile. La tecnica come strumento, non come fine, necessario alla gioia espressiva, in un percorso sano, luminoso.



Per tradurre il dolore del mondo, così come la gioia, l’attore deve essere equilibrato e profondamente rilassato.





Lo studio di una recitazione essenziale, che aspira ad essere onesta e credibile.



Materie trattate: Dizione, articolazione, training fisico e vocale, canto, improvvisazione libera e guidata, studio di un testo e elementi di recitazione.



VUOI PARTECIPARE? ECCO COME FARE!

Dove: EXMA, in via San Lucifero, 71 a Cagliari quando: 25/26 agosto (dalle 10.30/13.00; 15.30/20.00), 27 agosto (20.00/22.00). durata: 16 ore a chi è destinato: adulti, anche alla prima esperienza



info: per iscriversi si richiede di compilare la scheda a questo link



L’ammissione al corso avverrà previo colloquio individuale.



Per maggiori info scrivere alla mail promoteatroarmadio@gmail.com o chiamare al 3397102534



ORGANIZZAZIONE

EXMA - Exhibiting and Moving Arts (Cagliari) e Consorzio Camù

Sito internet: http://www.exmacagliari.com

Email: info@ exmacagliari .com

Telefoni: 070 666399

