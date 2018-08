Santa Lucia Festival 2018 al CEAS Santa Lucia Siniscola

Per il Santa Lucia Festival il CEAS Santa Lucia Siniscola organizza: 7-8-9 settembre, presso la sede del CEAS Santa Lucia mostra fotografica # salviamoilnostromare della fotografa Gabriella Pira a cura del CEAS Santa Lucia.



Breve descrizione del progetto fotografico:

#salviamoilnostromare è un progetto fotografico che nasce con l'obbiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche legate all’inquinamento ambientale, in particolare all’ambiente marino e ai danni creati alle creature che lo popolano.





L’idea nasce dalla contrapposizione di due mondi: uno mitologico, fantastico e perfetto, rappresentato dall’eterea bellezza delle Sirene, e un altro reale, corrotto, inquinato e avvelenato per mano dell’Uomo. 11 splendide Sirene che ci accompagnano nella drammatica scoperta di 11 diversi disastri ambientali, che ci portano a riflettere su quelle che sono le nostre responsabilità. Nella loro bellezza e perfezione, le 11 Sirene sono inserite in un ambiente marino specifico, un contesto che riproduce una rappresentazione delle varie forme di inquinamento e di cui le stesse sono protagoniste e vittime nello stesso tempo.



L'impatto visivo del progetto serve non solo a raccontare e a ricordare quali siano le problematiche che affliggono i nostri mari, ma soprattutto a mettere in evidenza l’impegno di tutti quelli che a livello mondiale stanno agendo in prima persona per aumentare la consapevolezza del problema e che con atti concreti aiutano a migliorare i nostri atteggiamenti per ridurre il problema dell'inquinamento.



Gli 11 scatti hanno l'obiettivo di far riflettere, incuriosire, ma anche aiutare a porsi delle domande su come noi in prima persona possiamo, in maniera molto più diretta, compiere delle azioni per evitare questa catastrofe. #salviamoilnostromare è proprio questo: risvegliare le coscienze sulle piccole e grandi azioni quotidiane che generano conseguenze disastrose, suggerendo come invertire un percorso che ha la speranza di creare un circolo virtuoso che possa limitare se non addirittura annullare tutti quei comportamenti dannosi per l’ambiente.



#salviamoilnostromare e… salveremo noi stessi!



Sabato 8 settembre dalle ore 16:00, presso la sede del CEAS Santa Lucia World caffè “Salviamo le dune di Capo Comino” . Attraverso una metodologia partecipativa chiederemo ai presenti i loro suggerimenti per la tutela delle dune di Capo Comino e al contempo sensibilizzeremo a questo delicato problema.



Domenica 9 settembre dalle 10:00 alle 12:00, presso la sede del CEAS Santa Lucia verrà realizzato il laboratorio “Camminavamo sulla sabbia leggeri”.



Il laboratorio si svolgerà nei locali del CEAS dalle 10 alle 12 è rivolto alle bambine e ai bambini dai 5 a 10 anni.



È necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni 393 9781254/ 328 9631199 e lea.hydromantes@tiscali.it





