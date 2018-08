Emergency Training Weekend

Due giorni in una pittoresca zona in Sardegna, durante il quale sperimentare una situazione critica che potrebbe vederci coinvolti: trovare un luogo sicuro, recuperare equipaggiamento utile, prepararsi alla notte, trovare il percorso migliore per raggiungere gli aiuti.



Lo scenario: la nostra auto è stata bloccata e isolata da un terremoto.

Le strade sono impercorribili e dobbiamo raggiungere gli aiuti.



La paura può portare a reazioni imprevedibili, ma fortunatamente siamo preparati.

Abbiamo sempre un equipaggiamento minimo nel portabagagli e possiamo pensare di affrontare il percorso che ci separa dalla salvezza.

Riusciamo a raggruppare altre persone rimaste isolate come noi e decidiamo di procedere insieme.



E' necessario organizzarsi in un team per affrontare le difficoltà e i pericoli che possiamo incontrare. Un team di esperti e una guida locale ci accompagneranno in questa esperienza unica ed eccitante nella bellissima e selvaggia natura della Sardegna.



Prepararci ad una emergenza può migliorare la nostra vita di tutti i giorni e darci fiducia in noi stessi, anche per aiutare le persone vicine a noi.



SONO APERTE LE ISCRIZIONI





ORGANIZZAZIONE

XERDAN

Email: info@ xerdan .org

Telefoni: +393505239829

