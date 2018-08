Igor Sibaldi a Cagliari - La Via dello Splendore

Cosa ti manca?

Cosa desideri davvero?

Il sacrum, visto da fuori, è un varco chiuso dinanzi alla tua psiche.

Al di qua del varco ci sono tutte le tue situazioni.

E sulla soglia di quel varco stanno tutti i tuoi misteri.

Di là dal varco ci sono vie verso un’evoluzione ulteriore, superiore, l’ Eden perduto, o i poteri psichici del Paradiso dantesco, cioè un qualche superconscio, in cui si attivano appieno i tuoi apparati conoscitivi, che secondo certe teorie neurologiche utilizzeresti, oggi, solo al dieci per cento, o meno ancora.

La Via dello Splendore Secondo i qabbalisti, le sfere dell’Albero della Vita sono anche sedi di qualità di cui le anime devono diventare partecipi, per potersi incarnare, e dovranno riuscire ad esprimerle durante la loro vita terrena, assimilando una dopo l’altra qualità come Volontà, Sapienza, Intelligenza, Giustizia, Equilibrio, Abbondanza, Bellezza, Maestà e Capacità di De-siderare.



Info specifiche & costi Il contributo associativo per la partecipazione al seminario è di 120 euro (la tessera/iscrizione annuale all’associazione è gratuita).



Si richiede all’atto della prenotazione online un’anticipazione del contributo di 40 euro.



I restanti 80 euro a saldo, saranno corrisposti direttamente in loco, per contanti, il giorno dell’evento. I partecipanti minorenni possono assistere gratuitamente.



Prenota solo per gli adulti poi scrivici alla mail laviadellosplendore@gmail.com indicando il tuo nome e cognome e il numero di posti che dobbiamo riservare per i partecipanti con età al di sotto dei 18 anni.





