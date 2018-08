Resilienza18 - Africa Unite (Soas) + Kaos & Dj Craim a Macomer

In occasione della conclusione di Resilienza18 gli Africa Unite porteranno a Macomer il loro nuovo progetto reggae/dub/elettronico dal titolo System of a Sound mentre Kaos one fanpage e DJ Craim ci faranno saltare a ritmo di HipHop.



AFRICA UNITE (SOAS)

Africa Unite System Of a Sound è uno degli ultimi progetti nati in casa Africa Unite, lanciato da Bunna e Madaski ormai da diversi anni. Visto l’enorme successo avuto nelle sue prime date e considerato l’assenza imminente di concerti della band, i due frontman del gruppo piemontese stanno riproponendo nuovamente questa esperienza.





KAOS & DJ CRAIM

Kaos One o semplicemente Kaos, pseudonimo di Marco Fiorito, è un rapper e produttore discografico italiano. Ha cominciato la propria carriera già nel 1985, dapprima come ballerino di break dance e writer, poi come MC, prima in inglese e poi in italiano. Insieme ai Sangue Misto e agli Assalti Frontali, Kaos è un precursore dell'hip hop in Italia. Dj craim nasce nel 1987 a Firenze e si avvicina ai giradischi all'età di 9 anni. Solca i palchi di tutta Italia e grazie alle competizioni esporta i suoi set anche fuori dalla Penisola (Praga, Tokyo, Londra, Stoccarda, Dublino) con i suoi showcase che vanno dalla Black Music all'Elttronica, dal Rock al Reggae, dalla Drum n' Bass al Grime, eseguiti col suo personalissimo stile. Insieme a Kaos e il Colle der Fomento formano i Good Old Boys. Attualmente è in tour con Kaos One. Nota Bene I dettagli relativi a location e gruppi di apertura verranno forniti a breve.



Nel mentre puoi PRENOTARE IL TUO BIGLIETTO



Testo e immagine rilevati dal web Si tratta di un’attività live che mescola le sonorità dub, sapientemente gestite da Madaski, alla voce di Bunna che propone le più note canzoni del vasto repertorio del gruppo reggae italiano. Una sorta di viaggio musicale attraverso reggae, roots, dub, elettronica, tutte unite sotto il comune denominatore del sound che, da sempre, ha influenzato la produzione degli Africa Unite.Kaos One o semplicemente Kaos, pseudonimo di Marco Fiorito, è un rapper e produttore discografico italiano. Ha cominciato la propria carriera già nel 1985, dapprima come ballerino di break dance e writer, poi come MC, prima in inglese e poi in italiano. Insieme ai Sangue Misto e agli Assalti Frontali, Kaos è un precursore dell'hip hop in Italia. Dj craim nasce nel 1987 a Firenze e si avvicina ai giradischi all'età di 9 anni. Solca i palchi di tutta Italia e grazie alle competizioni esporta i suoi set anche fuori dalla Penisola (Praga, Tokyo, Londra, Stoccarda, Dublino) con i suoi showcase che vanno dalla Black Music all'Elttronica, dal Rock al Reggae, dalla Drum n' Bass al Grime, eseguiti col suo personalissimo stile. Insieme a Kaos e il Colle der Fomento formano i Good Old Boys. Attualmente è in tour con Kaos One. Nota Bene I dettagli relativi a location e gruppi di apertura verranno forniti a breve.Nel mentre puoi PRENOTARE IL TUO BIGLIETTO qui Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Associazione "ProPositivo" Macomer

Sito internet: http://www.propositivo.eu

Email: info@ propositivo .eu

Telefoni: 347 538 0023

Tags