Cagliari: Corsi di Lingua e Cultura Straniera

DAL 10 SETTEMBRE DALLE 14.00 ALLE 16.30: CORSO BASE DI LINGUA E CULTURA CINESE.

Ogni lunedì per un totale di 12 incontri.

Docente: Donatella D’Addante.



DAL 10 SETTEMBRE DALLE 16.30 ALLE 18.20: CORSO BASE IN 30 ORE DI LINGUA E CULTURA ARABA. Ogni lunedì per un totale di 16 incontri.

Docente: Donatella D’Addante



DALL’11 SETTEMBRE DALLE 14.00 ALLE 16.30: CORSO BASE DI LINGUA INGLESE.

Ogni martedì per un totale di 12 incontri.



Docente: Donatella D’Addante.



DAL 12 SETTEMBRE DALLE 14.00 ALLE 16.30: CORSO BASE DI LINGUA E CULTURA RUSSA.

Ogni mercoledì per 12 incontri.

Docente: Donatella D’Addante.



DAL 13 SETTEMBRE DALLE 15.00 ALLE 17.00 : CORSO BASE DI LINGUA e CULTURA GIAPPONESE. Ogni giovedì per un totale di 15 incontri.

Docente: Nella Fiori.



DAL 14 SETTEMBRE: CORSO DI LINGUA INGLESE III LIVELLO. 30 ore.

Ogni venerdì per 12 incontri dalle 14.30 alle 17.00.

Docente: Donatella D’Addante.



I programmi e i costi sono visibili



Per INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI scrivere una mail a qui.eora@libero.it (con vostro nome e cognome, il nome del corso al quale volete partecipare, ed il vostro numero di telefono).



ORGANIZZAZIONE

Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica

Sito internet: https://quieoraculturalepedagogica.wordpress.com/

Email: qui .eora@ libero .it

Telefoni: 3270544471

