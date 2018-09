Castello: un racconto al femminile

Il quartiere di Castello sarà il luogo dove donne del passato, anime in abiti d'epoca, torneranno tra noi per una notte, per raccontare la loro storia. Sono storie di donne uniche, spesso dimenticate, ma che hanno contribuito a rendere grande Cagliari e la Sardegna con il loro coraggio e le loro virtù.



In occasione delle # NottiColorate2018 l' Associazione Percorsi Alter-Nativi , in collaborazione con Italtours​ e Amici di Sardegna, terrà infatti, dalle ore 20,30, nel quartiere nobile di Cagliari, una visita guidata teatralizzata sulle donne del passato le cui vicende si intrecciano con la storia del quartiere Castello.



Verranno raccontate le loro storie, qualche leggenda, tante curiosità… animando la visita guidata di uno dei luoghi più carichi di storia e leggende.



Durata circa un’ora e mezzo.



Appuntamento in piazza Aquilino Cannas (Porta Cristina lato belvedere) ore 20:30 per presa adesioni partecipanti.



La visita inizierà subito dopo.



Info e prenotazioni: Percorsi Alter-Nativi al 333.4226593 messaggi chiamate o whatsapp



Contributo: 10,00 €



Attenzione: evento a numero chiuso, necessaria prenotazione!





ORGANIZZAZIONE

Percorsi Alter-nativi

Sito internet: https://www.facebook.com/Percorsialternativicagliari/

Email: percorsialternativi .info@ gmail .com

Telefoni: 3334226593

