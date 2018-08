Time Is Money V2 by Sardinia Motorsport

Lo STAFF di SardiniaMotorSport vi invita per un altro entusiasmante incontro in pista, per testare tutte le vostre abilità e passare tutti insieme una giornata dedicata all'insegna del divertimento.



Secondo il programma, prima di entrare nel vivo della prova automobilistica, dalle ore:

• 09:30: consegna dei numeri di gara per ogni ecquipaggio iscritto.

• 10:30: shakedown.

• 12:00: rinfresco offerto dall’organizzazione a tutti i conduttori iscritti alla manifestazione.

• 14:00: inizio delle operazioni di verifica delle vetture.



• 15:00: Rilevamento del tempo (Prove): il rilevamento del tempo sarà effettuato al decimo di secondo.



Saranno previsti sia dei premi in denaro che d’onore alla fine della manifestazione.

I premi d’onore saranno di valore congruo. Essi saranno previsti come minimo per gli equipaggi classificati nei primi posti (primi tre classificati di ogni classe della Racing Start).



Le domande d’iscrizione devono essere spedite all’organizzatore tramite allegati di posta elettronica (iscrizioni@sardiniamotorsport.it) contenente il modulo di domanda predisposto dall’organizzazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal concorrente. Per ogni partecipante dovrà essere versata la quota di iscrizione pari ad €80,00.



• Apertura iscrizioni: 45 giorni prima rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

• Chiusura iscrizioni: Non più tardi di 15 giorni precedenti alla gara.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3477469149 o visitare la pagina sardiniamotorsport.it



Ricordiamo inoltre che l‘organizzazione si solleva da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali).





