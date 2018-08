A Sassari Festejando - Serata Finale

L’obiettivo di Sardinian Life attraverso #IlLungoViaggio è di far conoscere e assaporare la Sardegna autentica, ispirandosi ai principi di turismo sostenibile e responsabile

Beppe Dettori - Bio

www.beppedettori.com#IlLungoViaggio - StintinoGENERE: Film documentarioREGIA: Cesare DonatiA CURA DI: Fabio MarottaRIPRESE: Kiko Piu Paolo MarrasPAESE: ItaliaDURATA: 45 Min Storia, cultura, tradizioni, enogastronomia, personaggi e leggende.Questo il menu de #IlLungoViaggio, il format prodotto da Sardinian Life (www.sardinianlife.it) che porta lo spettatore alla scoperta della Sardegna, tra luoghi conosciuti e percorsi al di fuori delle classiche rotte turistiche., al fine di rispettare e preservare nel lungo termine le risorse naturali, culturali e sociali dell’isola, e di contribuire in maniera positiva allo sviluppo economico del territorio. In questo film documentario la Sardegna è rappresentata con immagini suggestive e raccontata attraverso le riflessioni di un viaggiatore curioso, catturato dal fascino dell’Isola e dallo stile di vita sardo.L’episodio dedicato a Stintino nasce da un'idea di Fabio Marotta per la regia di Cesare Donati, riprese di Cesare Donati e Salvatore Kiko Piu, immagini aeree di Paolo Marras e musiche di Beppe Dettori, tratte dall’album Abba. Sardinian Life - Bio Siamo un team di professionisti provenienti dal mondo del giornalismo e del video making, uniti nella ricerca di uno stile di vita autentico e genuino. Abbiamo la passione per la comunicazione in tutte le sue forme, dalla fotografia ai social networks, fino al linguaggio “visivo” che solo un video può dare. La nostra ambizione è di far crescere la Sardegna promuovendola a 360°.Condividiamo l’entusiasmo e l’amore per questa Terra e attraverso i nostri prodotti video vogliamo far provare, a chi lo desidera, le migliori esperienze possibili. Info: www.sardinianlife.itNato a Stintino nel 1965, fin da adolescente sogna di lavorare nel mondo della musica. Si trasferisce a Milano, dove inizia a suonare nei locali notturni, sia come one-band man sia come componente di cover-bands.Negli anni 90 inizia il percorso nell’intricato mondo discografico italiano. Incontra Fabio Concato ed Eros Ramazzotti, e grazie a quest’ultimo partecipa al Cantagiro del 1993. Collabora poi con Ron, Enrico Ruggeri e Vasco Rossi, fa uscire il singolo “Senza di te mai” e diventa la voce dei Tancaruja. Dal 2000 collabora con la EMI e scrive con Luca Chiaravalli “Il mio amore per te” per Eros Ramazzotti (album “Stile Libero”) e con Antonio Galbiati “Canto alla vita” per Josh Groban, che con il suo album d’esordio raggiunge 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ha collaborato anche con Paolo Meneguzzi e Gianluca Grignani. È stato voce-leader dei Tazenda dal 2006 al 2012. Spiccano i duetti con Eros Ramazzotti nell’album “Vida”, con Francesco Renga in “Madre Terra” e Gianluca Grignani, album “Il nostro canto live”.Nel 2015 pubblica il suo ultimo album Abba, che vede la partecipazione di Paolo Fresu e i Tenores di Bitti. Undici canzoni in “limba”, la Lingua sarda che dona forza alle parole e ai significati di una Terra affascinante e misteriosa. È autore di progetti paralleli alla sua carriera artistica come workshop e seminari nell’uso della voce, canto armonico (overtoon singing), Kapajanca project e Dolmen, dove ricerca e passione per la voce e il “suono vocale” hanno precedenza all’applicazione nei vari stili musicali, facendone scaturire emozioni ancestrali e futuristiche per il benessere emozionale di chi ascolta e di chi è in scena. Beppe Dettori - Unplugged in the park Nel live acustico “Unplugged in the park” Beppe Dettori propone i suoi successi e i brani della sua ultima fatica artistica Abba, questi ultimi inseriti come colonna sonora nel film documentario “#IlLungoViaggio - Stintino” di Sardinian Life.Voce e chitarra accompagneranno gli spettatori in una dimensione unica, tra melodie d’autore che si fondono agli elementi vitali e con la millenaria storia artistico/culturale della Sardegna.Ticket 10 € aperitivo INCLUSO I biglietti si possono acquistare direttamente all’ingresso del cinema park.Per info su disponibilità e abbonamenti: www.amerindiacinema.com - amerindia@tiscali.it - Tel. 338 8202074