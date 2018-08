September Blue: escursioni nel Supramonte di Baunei

Il mese di settembre Paeonia lo dedica interamente alla scoperta del Supramonte di Baunei, attraverso 5 “spedizioni” in altrettanti fine settimana.



L’itinerario attraverserà il supramonte di Baunei da Sud a Nord, seguendo l’impostazione del trekking Selvaggio Blu, ma in totale assenza di difficoltà tecniche o alpinistiche.



Visiteremo tutte le località più conosciute, Pedra Longa, Giradili, Salinas, Porto Cuau e Pedrosu, Mudaloru, Plummare, le cale Goloritzè, Mariolu, Biriola, Sisine e Luna, ma ci addentreremo anche all’interno di questo affascinante e selvaggio territorio per visitarne il simbolo della sua attività pastorizia, i Cuiles; per poi l’ultimo giorno, ammirarlo dal mare.





Le escursioni saranno giornaliere e si svolgeranno il sabato e la domenica, con partenza da Cagliari il venerdì pomeriggio/sera e pernottamento a Lotzorai , che costituirà il nostro campo base e la sede delle cene conviviali. Possibilità di partecipare anche ad una singola tappa e costi particolarmente interessanti.



Nel caso di condizioni metereologiche proibitive la tappa interessata sarà recuperata al termine del programma.



Prima tappa i sentieri a Sud di Pedra Longa

Seconda tappa da Pedra Longa a Porto Cuau

Terza tappa Goloritzè – Mariolu

Quarta tappa Mudaloru – Biriola

Quinta tappa Sisine – Cala Luna



L’organizzazione ritiene che la particolarità dei sentieri e del territorio imponga di fissare il numero massimo dei partecipanti, quindi i posti sono limitati.





ORGANIZZAZIONE

Gessica

Sito internet: https://www.facebook.com/events/2618389808385449/

Email: gessica .mameli@ gmail .com

Telefoni: 3297324836

